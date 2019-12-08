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聖誕愛無限慶典 全台報佳音巫啟賢壓軸

2019-12-08 20:22台灣醒報 記者章文╱台北報導

全台教會與基督教機構聯手，「聖誕・愛無限」活動炒熱聖誕季！12月起，將分別以公益餐會、音樂慶典與全台報佳音三大行動，透過音樂和演出撫慰人心，並用實際行動關懷弱勢團體。

TVBS信望愛永續基金會與台灣眾教會12月發起「聖誕・愛無限」活動，要透過聖誕文化分享，找回最原汁原味的聖誕節

公益餐會800人圍爐

「聖誕・愛無限」三大活動，首先由「公益餐會」揭開序幕，將於12 月21日舉辦800人的公益餐會，邀請弱勢公益團體齊聚一堂。

基督教公益團體聯手，包括安得烈慈善協會、基督教六龜山地育幼院、伊甸社會福利基金會、溪水旁關懷單親庭協會、基隆博愛家園、中華亞太關懷交流協會、傳神居家照顧協會、天使心家族社會福利基金會、罕見疾病基金會、夢想之家青年中心、失親兒福利基金會、中華基督救助協會等20多家團體，將參加這場盛大舉行的800人圍爐餐會。

TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦表示，聖誕節是一個分享愛的季節，透過公益餐會的舉辦，一方面彼此互相認識，同時也將神的愛與關懷傳達出去，溫暖人心。

音樂慶典，大咖雲集

在李明依與何戎主持，包括巫啟賢、小馬倪子鈞、周子寒、陳曼青、羅小白、豐收聖樂團、約書亞樂團、林寬與Xavier薩克斯風重奏團、TBC（The Best Crew）、Pure Water，將於12月24日晚間在大安森林公園精彩演出。

新生命小組教會牧師詹鴻恩表示，「這一次聖誕愛無限音樂慶典，結合了古典聖誕音樂與流行文化的元素，用多元化的藝術表演，來表達聖誕節的豐富意義。」節目包含合唱團、管弦樂、舞蹈、戲劇以及藝人朋友的精彩演出，歡迎民眾一起來歡度聖誕。

「音樂慶典」也將由TVBS於12月24日(二) 18:30－21:00網路直播，TVBS歡樂台42頻道 12/24(二) 23:00－01:00播出。

全台各地報佳音

今年首度發起的「全台報佳音」活動，由基督教各宗派、聯禱會共同推動，於12月24日平安夜晚上走進大街小巷、走遍街坊鄰舍，向台灣各地民眾報佳音。

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聖誕節樂團

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