失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

桃園市政府舉辦「失智友善照護論壇」，特邀四大失智共同照護中心主任分享各院的失智診斷、治療與長照經驗。天晟醫院即串聯體系內的居家醫療、居家藥事、居家護理、居家復健和居家服務的5G（居）服務，提供極輕度到重度失智症的一條龍照護服務，提升資源運用方便性。

由桃園市政府主辦、聯合報協辦的「活力桃園銀光友善城市─108年度失智友善照護論壇」今登場，邀集11位權威專家探討失智照護趨勢，除了吸引逾300名民眾參與，天晟醫院院長蔡芳生及多位相關領域專家學者也特地前來取經。

值得一提的是，桃園市政府特地集合桃園長庚、天晟醫院、聯新國際醫院及桃園醫院的失智共照中心主任領軍，除了說明中心業務，也提及醫療及長照串接對失智症照護的重要性。

天晟醫院失智共照中心主任黃杰誠表示，天成醫療體系去年舉得計畫，設置南桃園首家失智共照中心，串聯醫療部、護理部、社區醫學部、心理室和企劃室，共同打造失智症家庭取得資源的最佳平台。

而服務內容包括有每月一次諮詢服務、適切服務轉介、心智評估追蹤、案家訪視、輔導社區據點等。為了確認個案服務使用狀況，也會於每季召開一次失智共照網聯繫會議。

黃杰誠說，中心執行一年半下來收案458名失智者，且以輕度及中度為主。可能是極輕度的個案因照顧上尚未出現困難，不少家屬只將輕微症狀當作老化現象，不太會去就診。

為了不讓失智者錯過及早介入治療機會，楊梅天成醫院即提供偏遠居民「一條龍篩檢」服務，安排交通車接送疑似失智個案到醫院就診檢查與鑑定，於一個下午時間全數篩檢完畢，免得再多跑幾趟。

此外，天成醫療體系本身具備居家醫療、居家藥事、居家護理、居家復健和居家服務的5G（居）服務，另設有日照中心和護理之家，並輔導楊梅區輔導兩處社區失智據點。等同極輕度到重度失智症照護資源，天成可提供一條龍服務。