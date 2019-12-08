羅慧夫兒童文學獎 「幻想朋友」得金獎

小五生吳承鴻描繪「幻想朋友」的繪本《透明人》，榮獲羅慧夫顱顏基金會第22屆「用愛彌補」兒童文學獎的金獎。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 小五生吳承鴻描繪「幻想朋友」的繪本《透明人》，榮獲羅慧夫顱顏基金會「用愛彌補」兒童文學獎的金獎！承鴻表示，在小一時由於難以適應學校課程，而幻想出一位穿藍色吊帶褲的好朋友。研究指出，3至7歲的孩子約65%曾有過幻想朋友，通過與幻想朋友的互動，可幫助孩子轉化不適應的情緒。

以幻想朋友敘事

「用愛彌補」兒童文學獎已邁入第22屆，本屆的主題為「誰是我的好朋友」，共有112件投稿作品，投稿資格為小三至小六的學童。8日於台大集思會議中心舉辦頒獎典禮，其中金獎和銀獎的作品是由得獎者和親友共同「演」出來。

承鴻媽媽表示，承鴻的個性內向，語言發展較慢，剛升上小學時極不適應，不僅課程聽不懂，在學校也交不到什麼朋友。某天承鴻向媽媽提起一位不知名的朋友，本以為是看見不乾淨的東西，經了解之後才發現是幻想朋友。

評審委員之一發現者藝術工作室油畫家盧劭暐表示，《透明人》以幻想朋友作為故事的主角，鋪陳不落俗套，並在故事尾聲撥開迷霧揭曉主題，凸顯出創意巧思！在繪圖上，中間色調豐富，筆觸瀟灑自然，充滿拙趣，從人、動物的表情和細節等編排，也能看出繪者頗具幽默感，常令人會心一笑。

用動物描繪弟弟

銀獎則是由小五的簡嘉萱創作的《百變樂樂》獲獎，故事將弟弟比喻為不同的動物，環繞弟弟出生後，睡覺、喝奶、學走路、學說話等情景，巧妙地表現出這個讓人既喜又氣的弟弟。

評審之一繪本創作家唐壽南老師表示，《百變樂樂》可以看出嘉萱在動物的選擇上下了許多工夫，例如喝ㄋㄟㄋㄟ的樂樂是一隻小乳牛，便便用臭鼬來比喻，邁出第一步的樂樂則是用走路搖擺的企鵝詮釋。

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