親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

羅慧夫兒童文學獎 「幻想朋友」得金獎

2019-12-08 18:40台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

小五生吳承鴻描繪「幻想朋友」的繪本《透明人》，榮獲羅慧夫顱顏基金會第22屆「用愛...
小五生吳承鴻描繪「幻想朋友」的繪本《透明人》，榮獲羅慧夫顱顏基金會第22屆「用愛彌補」兒童文學獎的金獎。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
分享
小五生吳承鴻描繪「幻想朋友」的繪本《透明人》，榮獲羅慧夫顱顏基金會「用愛彌補」兒童文學獎的金獎！承鴻表示，在小一時由於難以適應學校課程，而幻想出一位穿藍色吊帶褲的好朋友。研究指出，3至7歲的孩子約65%曾有過幻想朋友，通過與幻想朋友的互動，可幫助孩子轉化不適應的情緒。

以幻想朋友敘事

「用愛彌補」兒童文學獎已邁入第22屆，本屆的主題為「誰是我的好朋友」，共有112件投稿作品，投稿資格為小三至小六的學童。8日於台大集思會議中心舉辦頒獎典禮，其中金獎和銀獎的作品是由得獎者和親友共同「演」出來。

承鴻媽媽表示，承鴻的個性內向，語言發展較慢，剛升上小學時極不適應，不僅課程聽不懂，在學校也交不到什麼朋友。某天承鴻向媽媽提起一位不知名的朋友，本以為是看見不乾淨的東西，經了解之後才發現是幻想朋友。

評審委員之一發現者藝術工作室油畫家盧劭暐表示，《透明人》以幻想朋友作為故事的主角，鋪陳不落俗套，並在故事尾聲撥開迷霧揭曉主題，凸顯出創意巧思！在繪圖上，中間色調豐富，筆觸瀟灑自然，充滿拙趣，從人、動物的表情和細節等編排，也能看出繪者頗具幽默感，常令人會心一笑。

用動物描繪弟弟

銀獎則是由小五的簡嘉萱創作的《百變樂樂》獲獎，故事將弟弟比喻為不同的動物，環繞弟弟出生後，睡覺、喝奶、學走路、學說話等情景，巧妙地表現出這個讓人既喜又氣的弟弟。

評審之一繪本創作家唐壽南老師表示，《百變樂樂》可以看出嘉萱在動物的選擇上下了許多工夫，例如喝ㄋㄟㄋㄟ的樂樂是一隻小乳牛，便便用臭鼬來比喻，邁出第一步的樂樂則是用走路搖擺的企鵝詮釋。

【更多精采內容，詳見

台大

延伸閱讀

「幻想」朋友陪渡小學適應期 小五生繪本得首獎

高雄青年文學獎千件作品參賽 得獎作品具生命感...

諾貝爾文學獎爭議不斷 兩評委辭職

趕快報名 北9縣市高中生文學獎第1名10萬元...

「打狗鳳邑文學獎」高雄獎僅8萬 彭瑞金：恐減...

同學在黑板上畫他唇顎裂傷疤 長大立誓成為法語...

相關新聞

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

失智共照 天晟醫院串聯特色5G長照

2019-12-08 19:16

提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26

愛肝達人站／小心沉默殺手 肝腫瘤變大身體無異樣

2019-12-08 13:29

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

寶寶學說話 醫師：從零歲起就應親子共讀

2019-12-08 13:29

好好吃／自製明星級下酒菜 在家請客不難

2019-12-08 13:20

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

天冷不想起床…飼主轉頭見愛犬「睡到翻白眼」 網笑：是有多累！

2019-12-08 12:00

在故宮南院看蒙娜麗莎 VR帶你進場景

2019-12-08 11:57

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

辦公室就是競技場！符宏征運動劇場「戰+」十年重現

2019-12-07 22:40

原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

2019-12-07 22:05

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

煮火鍋「蛋白涮肉」=南部吃法？她用餐遭異樣眼光網反讚：內行人！

2019-12-07 20:00

用影像紀錄綠生活 聯合報系願景工程Action影音今頒獎

2019-12-07 17:46

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

影／願景工程影音競賽獎 聯合報帶頭實踐綠生活

2019-12-07 16:51

雙北等8縣市百貨 109年元旦內用禁免洗餐具

2019-12-07 14:57

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

2019-12-07 14:47

乾冷空氣撥雲見日 天氣風險：下周天氣大回暖

2019-12-07 14:35

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

阿美族才子舒米恩 為了部落賠錢也要辦活動

2019-11-21 16:05

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00

栽了又怎樣！艾怡良唱出不服輸的勇氣

2019-10-15 14:45
看更多

熱門文章

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

殺破狼周運勢／摩羯感情運佳易陷熱戀 雙魚萌生辭職念頭

2019-12-08 00:00

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷

2019-12-08 12:36

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

2019-12-07 22:05

佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 18:31

每日星座運勢／金牛心情順暢諸事順　節儉避免耗損

2019-12-08 00:00

豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起

2019-12-08 01:13

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

【童言童語】蔡宛芳／0.75個家人

2019-12-08 06:00

【閱讀生活】邁克‧赫布／你的最後一餐想吃什麼？

2019-12-08 06:00

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04

李千那佩戴PIAGET Sunlight系列珠寶 美豔靚紅毯

2019-12-07 22:51

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

新竹喜來登跨年派對開放免費入場 推跨年自助餐吃到飽

2019-12-08 15:20

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

肯德基「爺爺桶桶有愛吊飾包」 潮味十足還能助貧童

2019-12-08 17:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

蘇富比搶搭星際大戰熱潮 百項古董周邊線上開賣

2019-12-07 20:43

集結星級料理團隊 第三屆「野臺繫」北上大稻埕辦桌

2019-12-08 15:55

原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

2019-12-07 22:05

富藝斯SANTA KAWS拍賣專題 網路限定快閃熱拍

2019-12-07 22:53

搶攻婚嫁市場博青睞 高級珠寶品牌頻推新品

2019-12-08 10:15

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

掌握2大造型要訣 年末跑趴成焦點 新年脫單+1就是你！

2019-12-08 11:02

辦公室就是競技場！符宏征運動劇場「戰+」十年重現

2019-12-07 22:40

在故宮南院看蒙娜麗莎 VR帶你進場景

2019-12-08 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top