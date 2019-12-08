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提早發現兒虐 全國1萬1596家基層診所動起來

2019-12-08 18:26聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

今年一月至九月共有5萬2394件兒虐通報，其中3萬2550件是有效案件。研究顯示，兒虐案件著重早期發現，位於社區的基層診所最容易在第一線提早發現兒虐事件。醫師公會全聯會今天舉辦「疼惜咱的寶貝」記者會，邀請前閣揆、民進黨副總統參選人賴清德共同宣示，要將全國1萬1596家基層診所，納入兒童安全保護安全網，即時發現兒虐危機，守護更多兒童安全。

賴清德表示，「兒童人權公約」是聯合國第一個全面性的人權相關公約，明訂兒童有權享有特別照顧及協助。他提到自己任內，政府一改過去家暴時只照顧家暴婦女，兒童受虐只照顧受虐的兒童，成立以「家庭為單位、整合為策略、預防為優先」的整合性服務。未來1萬1596家基層診所若能共襄盛舉加入保護安全網，兒少保護可以更往前一步。

醫師公會全聯會理事長邱泰源表示，連年為台灣向世界發聲的世界醫師會（The World Medical Association）會長、秘書長等幹部近日來台參加國際研討會時，提到社區醫師一定要站出來，共同做全社區全人的社區照護。因此不論從生到死，醫師不能逃避作為帶領民眾的角色，兒少保護也是台灣醫師未來的使命。

林口長庚醫院副院長、兒少保護中心召集人黃璟隆表示，過去已發生過兒虐事件的高風險家庭，或父母為失業者、有同居人、藥癮、毒癮等的脆弱家庭，容易發生兒虐事件。提醒第一線醫師，發現兒童就診時有重複的創傷，例如皮膚有多處新舊瘀傷、挫傷、燙傷、撕裂傷，或是嬰幼兒出現骨折等不尋常創傷，都要提高警覺。

黃璟隆表示，長庚醫院兒少保護中心已和雙北、高雄等醫師公會合作，藉由教育訓練讓當地的基層醫師、警政人員對兒虐個案有警覺能力。今年長庚團隊也將陸續與其他地區基層醫師合作，讓更多基層醫師對兒少受虐「多個心眼」。

衛福部長陳時中表示，今年三月兒少法修法，讓司法和警政可以「破門而入、早期救援」，這項基層醫師加入保護網的計畫希望明年可啟動。

醫師公會全聯會今天舉辦「疼惜咱的寶貝」記者會，民進黨副總統參選人賴清德（右三）、...
醫師公會全聯會今天舉辦「疼惜咱的寶貝」記者會，民進黨副總統參選人賴清德（右三）、醫師公會全聯會理事長邱泰源（右二）、衛福部長陳時中（左三）共同宣示，要將全國1萬1596家基層診所，納入兒童安全保護安全網。記者楊雅棠／攝影
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黃璟隆提醒，若發現兒童就診時有重複或不尋常的創傷，都要提高警覺可能有受虐情形。資...
黃璟隆提醒，若發現兒童就診時有重複或不尋常的創傷，都要提高警覺可能有受虐情形。資料來源：醫師公會全聯會／製表：楊雅棠
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