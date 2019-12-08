桃園失智論壇 專家籲關注家庭關懷與照顧者支持

桃園市政府舉辦「失智友善照護論壇」，四大失智共同照護中心主任領軍分享各院的失智診斷、治療與長照經驗。桃園長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，失智症因精神行為和照顧問題，易使家庭關係斷裂，絕不可忽視全面的家庭關懷與照顧者支持，才有機會減少照顧悲劇發生。

桃園市政府主辦、聯合報協辦的「活力桃園銀光友善城市─108年度失智友善照護論壇」今登場，衛福部次長薛瑞元、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中化銀髮副總經理陳佳雯、彰基體系神經醫學部主任王文甫、元智大學老人福祉科技研究中心主任徐業良、中華民國家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安、天主教失智老人基金會主任陳俊佑等11位權威專家探討失智照護趨勢，其中也包括桃園市四大失智共照中心。

●失智症診斷僅30% 每人都應認識失智症

徐文俊表示，人人都可能發生失智症，但對比失智症預估人口，我國失智症診斷率僅三成，很多人隱藏在社區當中。不過，要做到預防失智症或失智症不惡化，醫療也不可忽略，所以每人都應認識失智症，甚至重新認識失智者。

為什麼要重新認識失智者？徐文俊解釋，失智者因疾病緣故，易有無法控制的精神行為症狀，甚至演變為「家暴者」，這對照顧者是相當大的壓力，家屬很可能也因此抓狂，甚至造成家庭關係斷裂，每一位家人都有必要調整家庭角色。

●失智症非失智者的事 而是全家人的事

「可見，失智症非失智者一人的事，而是全家人的事。」徐文俊說，長庚失智照護團隊不只提供醫療服務，同時提供家庭諮商，並連結診斷後的支持服務。而他也認為，每人也應預備成為「平靜失智者」，避免自己成為家庭照顧問題。

然而，多數民眾不熟悉失智症，所以幾乎不會在症狀極輕度時就醫。天晟醫院失智共照中心主任黃杰誠及聯新國際醫院失智症共照中心主任林衛邑都說，中心收案以輕度和中度失智者為主。若及早發現，醫療與長照資源能更快介入。

林衛邑表示，聯新國際醫院為了減少失智個案就醫回診次數，提供整合式的記憶門診，最多只要來醫院兩次就能明確知道個案狀況。此外，以結合社區和基層診所進行社區健康營造，例如電影播放及相關的認知功能促進課程。

●村里長角色 有助從「管區」發現疑似失智個案

「其實社區的村里長也扮演相當重要的角色。」桃園醫院神經內科醫師王韋翔表示，目前政府目前推動村里長長照認證，就是為了讓村里長能發現「管區」內的疑似失智個案，成為失智者的轉介資源第一線。

如前述，失智症不只有醫療問題，也有照顧顧問題。王韋翔說，桃園醫院團隊成立LINE群組，讓家屬隨時有問題就能發問，團隊也會在LINE上提供相關照顧課程，另也會和失智據點合作辦理非藥物治療體驗課，提升民眾參與機會。

同樣在彰化縣執行失智共照中心的彰基體系神經醫學部主任王文甫則特別提到，失智照護團隊一定要比民眾更清楚長照2.0、長照四包錢、病人自主權利法等概念，才能串起這個共同照護平台。

但是，失智共照中心也面臨相當多困難與挑戰。王文甫舉例，長照交通規畫不足，即便短短500公尺，失智個案也走不到服務據點。失智據點經費和認知促進服務補助有限，難以培養好人才。另個案管理一年就要結案，似草草結束。「希望政府聽到我們的聲音，不要讓我們火熱的心變冷。」

●全面性生活型態改變 研究證實有助預防延緩失智

除了失智共照中心說明服務現況，專家也在論壇上與民眾說明怎麼面對失智症。天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑表示，電影《我想念我自己》的經典台詞是：「我寧可得到癌症，而非阿茲海默症。」原因是抗癌可以成鬥士，失智症卻讓生形同繳械。

「其實失智者可以活得更好。」陳俊佑說，研究證實，個人化的全面性生活型態改變，例如減重、紓壓、運動、減少澱粉攝取等，有機會預防或延緩失智症。台灣就有92歲伯伯林添發，18年確診失智但不失志，讀書也做志工，還成立關懷據點關懷其他長者。

陳俊佑表示，他大膽預測未來20年，失智人口是現在的一倍，如果不想要重度失智的餘生，只剩下躺臥床插鼻胃管，我們從今天起就應好好睡覺、吃得健康、並有足夠運動，「生活型態再設計，即有機會預約一個不失智的未來。」

●吸引長輩運用科技產品 需考慮價格、動機、娛樂性

另一方面，隨智慧科技發展，老人福祉科技也跟著嶄露頭角。元智大學老人福祉科技研究中心主任徐業良表示，科技應用已非創新概念，但是要運用到長者照顧並不容易，必須達到「價格」與「動機」平衡，否則創造再多樂齡科技產品也沒人用。

徐業良舉例，他母親過去懶得用紙本記錄血糖血壓，但當讓母親試用物聯網產品，沒想到母親就會好好用。原來，當血糖飆高，母親就會接到兒女來電，「她乖乖測量不是為了醫師，而是為了讓我們能打電話給她。」這就是動機。

此外，結合多媒體、娛樂和體驗三元素的科技產品，長輩也愛用，加上老少共玩更佳。

徐業良說，他的團隊設計「採蟑螂」遊戲，並在社區中進行實驗，同時於遊戲過程中蒐集步長和步頻。他們發現長輩二個月玩樂下來，平均行走速度增14.7%。可見，老人福祉科技產品最重要的是讓使用者感到快樂。

●重新思索照顧意義 讓照顧者也能「好」

論壇尾聲，中華民國家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安則不忘提醒在場民眾，重新思索「照顧」的意義。

郭慈安指出，據相關資料統計，國內共120萬名照顧者，平均照顧9.9年，每年有13萬名勞工因照顧而離職。照顧上，以老老照顧與子女照顧為主，且45%是完全獨立照顧。但也因此容易使照顧者犧牲自己，最後比失能失智者先垮，或是成為社會新聞中的照顧悲劇事件。

「是不是可以讓照顧者及被照顧者雙方共好？」郭慈安說，澳洲及通過一項法律，當家庭醫師看病人時，也有責任問陪病家屬一句話：「你還好嗎？」關懷的不只是病人，而是一個家。

●有服務但沒時間用 是照顧者的無奈

郭慈安表示，台灣其實已經建立不少照顧者服務與支持資源，但要怎麼把服務串起來、送出去，就沒做得這麼好，畢竟照顧者每天的休息時間可能都半夜了，「沒時間」是大家的共同無奈。

然而，美國就解決了這項問題，將所有服務網路化，增加即刻性與接近性，若照顧者真的想要上課，也會在網路上提供離家最近的支持團體課程，提供情緒紓壓。