大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

一名女網友利用氣炸鍋做烤雞，沒想到打開蓋子一看，烤雞被烤到焦黑，不仔細看還找不到雞在哪？ 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 氣炸鍋是目前相當夯的廚房電器用品，方便、快速、少油等優點讓許多婆婆媽媽相當喜愛。一名女網友用氣炸鍋來做烤雞，沒想到老公打開蓋子一看卻相當傻眼，裡頭的烤雞黑到發亮，不仔細看還找不到烤雞在哪，照片一PO上網也讓許多網友笑翻。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出2張用氣炸鍋做烤雞的照片，她說老公打開蓋子想大快朵頤，只不過往裡頭瞧卻看不到烤雞，只好問她「烤雞在哪裡？」原PO覺得狐疑，回說「在氣炸鍋啊？」但老公還是沒發現，「哪有？我只有看到蒜頭跟薑片而已啊」，讓她百思不得其解的說「你是沒開燈嗎？」最後老公不耐煩，只好跟她說「反正我沒看到，妳自己去拿」。

原PO親自查看，這才發現烤雞外皮已經烤到焦黑，而且是黑到發亮，幾乎和氣炸鍋裡內鍋的顏色一樣，不仔細看還真的不容易發現。她說氣炸鍋是正常的，應該是自己的食譜有問題，她也開玩笑的說「原來雞已經跟鍋子融為一體」、「放山雞烤成烏骨雞」。

網友們看了照片也忍不住大笑，「暗黑料理果真名不虛傳」、「這雞會偽裝術」、「原來是火化爐，我還以為是氣炸鍋呢」、「你這是把雞順便火化的概念嗎？」、「不說我還以為是烤烏骨雞」、「妳是烤多久可以烤出黑的這麼均勻的雞」、「是蒜頭太強壯還是烤雞太脆弱？」、「我剛也在找雞在哪」、「我第一眼也沒看到雞，只覺得鍋子形狀很怪」。

還有人幫忙找出原因所在，「溫度太高了」、「是一開始溫度太高，又烤太久嗎？」、「通常我會建議，溫度可以比照食譜，但是烹製時間可以先減半，如書上說20分鐘，妳可以試試10分鐘，在看看狀況是否需要繼續加熱，多弄幾次就可以抓到剛好的時間哦」。