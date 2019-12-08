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遠距心理諮商助破藩籬 但仍有風險慎評估

2019-12-08 17:38中央社 台北8日電

遠距心理諮商將合法上路，專家說，心理諮商常被視為「貴族醫療」，且健保給付有限，遠距成本較低，有助突破現狀。但也有風險，如網路不穩導致諮商打折、只靠視訊難全盤評估。

衛生福利部近日發函給各地衛生局，提出「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」，正式開放遠距心理諮商業務。

只要醫療機構、心理治療所或心理諮商所提出通訊心理諮商業務實施計畫，並經各地政府主管機關核准就能實施，嘉惠不方便或害怕就醫族群。

台北市諮商心理師公會理事長李玉嬋說，遠距心理諮商讓資源可近性提高，但必須正視民眾負擔的問題，自費的心理諮商動輒新台幣數千元，如果要用健保資源，因臨床心理師有限，民眾要等很久，根本難幫上忙。

李玉嬋說，近日遇到一名孩子，有學習和情緒障礙，常激動就爆衝，家長為了孩子得用自費諮商，但長期下來經濟負擔沉重，讓媽媽苦不堪言。政府在開放遠距諮商後，也應思考諮商的健保給付問題。

衛福部心理口腔健康司長諶立中受訪時則表示，心理諮商多是自費，且價格高昂，過去常被認為是「貴族醫療」，有錢人才負擔得起，這樣的狀況應該被打破，遠距心理諮商開放後，應有助減輕一些經費負擔。

不過，諶立中也說，遠距心理諮商過去常有疑慮的是究竟處理「疾病」還是「心理狀態」。精神疾病、腦瘤等導致的心理問題，並不是單靠諮商就能處理。如果民眾只關注心理，忽視其他生理狀況，也有延誤治療的風險。

遠距醫療平台業者執行長謝懿則說，心理諮商需要建立關係，但遠距有一部分是靠「想像」，所以遠距諮商無法取代實體諮商，而是先在實體建立關係後，在拉到遠距，有助維持。另一部分則是可以「導入」，遠距可降低心理諮商的門檻，讓民眾更願意靠近。

至於遠距諮商的風險，謝懿說，除資訊安全保護，網路通訊品質如果不穩定，會讓評估效果打折；董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則說，個案狀況可能會透過肢體動作表現，但遠距的觀察相對有限。

葉雅馨表示，將來遠距諮商上路，民眾可先釐清自己的狀況，在尋找諮商管道時，應對諮商師背景、性別、年齡等有所認識並選擇，且因通常要自費，也要考慮經費的負擔，通常可能需要好幾次的諮商。

諶立中表示，自我覺察、尋求諮商需要被倡導，民眾應意識到心理健康的重要。雖然諮商多是自費，但政府也長期投入心理衛教資源，如各地衛生局都有提供免費的諮商服務，且也有許多心理健康專線（如安心專線1925），在關鍵時刻可傾聽民眾的苦惱。

衛生局健保

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