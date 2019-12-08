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終結非法亂象 遠距心理諮商將上路

2019-12-08 14:26中央社 台北8日電

衛福部近日訂定心理師執行通訊心理諮商作業原則，正式宣告遠距心理諮商時代來臨，除可幫助無法到醫療院所的民眾取得資源，也有助改善當前遠距諮商非法亂象，保障民眾權益。

打開搜尋網頁，鍵入「遠距」、「心理諮商」等關鍵字，會出現許多從事相關業務的醫療診所。但根據醫師法規定，除山地、離島、特殊狀況等，醫師必須親自診察才能治療、開藥；心理師法也規定，心理師執業應以一處為限，除非是機構間支援或事先報准才不受限。

有專家坦言，根據當前法令，目前台灣遠距心理諮商並不是遊走在法律灰色地帶，而是明擺著「違法」，但過去因管理困難，處於「沒人檢舉就不處罰」狀態。

衛生福利部在民國107年5月公告通訊診察治療辦法，放寬遠距醫療的照護對象與模式；當時也有遠距心理諮商、治療將開放的討論，卻「只聞樓梯響，不見人下來」。

衛福部醫事司長石崇良日前接受中央社記者採訪時表示，考量民眾有遠距心理諮商需求，如有些人有白袍恐懼症，或因交通、特殊原因不方便就醫，近日已發函給各地衛生局，提出「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」，正式開放遠距心理諮商業務。

石崇良表示，只要醫療機構、心理治療所或心理諮商所提出通訊心理諮商業務實施計畫，並經各地政府主管機關核准，就能實施。目前已有平台業者提出申請，待衛生局核准後，遠距心理諮商即可上路。

在網路盛行時代，遠距心理諮商早已是國際趨勢，衛福部心理及口腔健康司長諶立中接受中央社記者採訪時表示，心理諮商是語言、聲音的溝通，不需要其他的生理檢查，適合遠距模式，尤其在地廣人稀的國家，如美國、中國等，因專業人士分布不均，相當需要遠距醫療協助。

諶立中說，台灣的醫療可近性高，要取得心理諮商資源理應不難，但因心理問題的污名化嚴重，許多人有需求但不敢去院所諮詢。目前心理諮商也多是自費市場，但價格並不低廉，遠距諮商或可降低民眾取得門檻。

此外，諶立中也說，年輕族群的溝通習慣也和傳統一代不同，他們大量減少人跟人的直接互動，習慣透過線上、社交軟體聯繫。根據生命線、安心專線的相關統計也發現，年輕人的進線量較低，必須開通其他的管道接引年輕族群的需求。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨受訪時表示，網路諮商模式只要確保隱密性、安全無虞，「那是一定要做的」，因民眾可打破時間、地理環境限制，找到適合自己的專業人員，且可用較低的成本，提升諮商資源的可近性。但心理問題有時候會透過肢體語言呈現，遠距諮商可能難窺全貌。

台北市諮商心理師公會理事長、台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋受訪時則說，遠端諮商無法取代實體諮商，而是透過方便、即時的方式，讓不方便或害怕就醫者取得資源。如有些壓力大、工時長的上班族很需要諮商資源，但下班時醫療院所早已關門，如果可以線上諮詢，對特殊族群幫助甚大。

李玉嬋也表示，民眾應被教育適當適時使用心理諮商資源，因社會污名嚴重，民眾常有扭曲概念，認為不重要、不嚴重就置之不理。但心理諮商、治療不只是服務精神疾病患者，有很大的功能是重大危機事件的調整和排解，民眾應有預防且做心理健檢的概念。

遠距諮商平台業者執行長謝懿表示，許多民眾確實會提出遠距的需求，如想要給台北的心理師諮詢，但人在南部或國外，會希望直接跟心理師加line好友，約好時間就可諮商，但這種方式可能不是一個資訊安全的狀態。

若資安有疑慮，可能面臨個人基本資料外洩、就醫、諮商紀錄遭外洩或被不當使用的風險。

諶立中則提醒，心理諮商理論上當然是「面對面」較好，若要遠距，則以處理心理狀態為宜。如遭遇壓力事件、跟親人朋友吵架、情緒起伏需要找人傾聽陪伴等；但如果心理變化已經引起生理反應，如失眠、焦慮等，只有心理諮商介入可能不足。

根據衛福部發布的參考原則，通訊心理諮商業務實施計畫應載明實施的醫事人員、實施對象需年滿18歲，且確保個人資料保護及資料檔案安全維護。通訊業務的執行可以固定通信、行動通信、網際網路及其他可溝通的通信設備進行。

衛生局衛福部

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