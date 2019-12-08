親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

藝術展作品 一根天價香蕉賣12萬....竟被吃掉了

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

救命藥納健保卡關 癌友團體倡癌藥差額給付

2019-12-08 14:26中央社 中央社

天價新藥治癌症，往往讓病人傾家蕩產，吃不起新藥的癌友，面對生命走向終點，等待健保給付的過程十分煎熬，癌友團體呼籲健保署對癌藥採取「差額給付」，別讓癌症拖垮家庭。

癌症新藥在取得藥證之後，申請納入健保給付的過程曠日費時，中央健康保險署藥品諮詢專家成員陳昭姿數年前分析，平均需要732天，今年她又發現，癌藥納健保天數拉長，納保卡關的因素，除了病人存活率、存活期等藥效實證，還有藥物經濟學的成本考量。

健保署副署長蔡淑鈴表示，現行健保法規定，藥品沒有差額負擔的機制，只有全有、即全數給付，或是全無 、即完全不給付。折衷方法之一是「差額給付」，就是超出健保基本給付的費用由病人自行負擔，目前支架、人工水晶體等特殊醫材，才有差額給付。

今年4月間，台灣癌症基金會針對909名癌友及其家屬以及300名一般民眾進行「新藥與新科技部分負擔民眾願付價格」調查，結果顯示，為了爭取救命的新藥、新科技，多達72%癌友願意每月負擔5000元以上，50%癌友願意負擔2萬元以上；另有多達74%受訪者支持健保費用應有所調漲，以納入更多新藥新科技。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟接受中央社訪問表示，一個人罹癌，勢必對整個家庭造成衝擊，許多癌友正值中壯年，擔負整個家的經濟重擔，一旦必須自費治療癌症，就得在高昂治療費用與照顧一家老小的開銷之間做出選擇，許多癌友不想拖垮家人，索性放棄治療。

她又指出，醫療科技推陳出新，某些癌症可望變成慢性病，但和慢性病最大差異在於，癌症療程一開始往往有健保給付，隨著癌細胞產生抗藥性或轉移復發，漸漸需要替換使用新藥延續性命，卻不是人人吃得起天價新藥，於是癌症成了「有錢人才生得起的病」。

蔡麗娟說，健保雖保障癌友基本的治療需求，但癌症新藥研發上市後，健保受限財務負擔，無法即時將新藥納入給付，即便納入給付，條件也相當嚴格，癌友「看得到、用不到」。

二代健保修法時原本曾規劃納入差額負擔， 蔡淑鈴指出，但最因立法院決議採取穩健作法，先納入醫療器材，以後再考量藥品差額負擔。

二代健保上路10多年後，健保署2015年再次研擬試辦藥品差額負擔，初步以降血壓、降血脂等民眾常用藥物為主，希望讓病患有選擇用藥的權利，提高藥品品質，若原廠已退出健保，患者可自付差額使用原廠藥，但反對者認為此政策會使醫療貧富差距拉大，只好喊卡。

蔡麗娟認為，全民健保實施將屆滿25年，隨救命的新藥、新科技不斷推出，民眾應思考「大家究竟想要怎樣的健保」，健保經費就這麼多，民眾是希望看小病都不用錢、罹重病時苦哈哈，還是看小病自己負擔，罹重病時不怕被醫療費用壓垮。

蔡麗娟說，健保也不該單看藥物的「價格」，而是考量其「價值」，有些癌友受惠於標靶藥物，不用住院、不用家人守在醫院照顧，甚至可以回到職場上班、過著正常人的生活，不論是對癌友個人生命的意義，或是對社會的貢獻都不一樣。

健保癌症

延伸閱讀

看問題／發糖vs.砍福利 考驗「持家」智慧

結婚周年慶決定陪伴癌友 王仁甫、季芹超暖心

台灣「新國病」 我肺癌發生率亞洲第二

WHO最新全球肺癌發生率地圖 台灣奪亞洲第二

肺癌免疫療法給付門檻高 病友2願望

肺癌免疫療法 病友團體籲免除檢測「西瓜甜再付...

相關新聞

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

愛肝達人站／小心沉默殺手 肝腫瘤變大身體無異樣

2019-12-08 13:29

健康相談室／卵實力好不好 看妳分泌物就知道

2019-12-08 13:29

寶寶學說話 醫師：從零歲起就應親子共讀

2019-12-08 13:29

好好吃／自製明星級下酒菜 在家請客不難

2019-12-08 13:20

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

天冷不想起床…飼主轉頭見愛犬「睡到翻白眼」 網笑：是有多累！

2019-12-08 12:00

在故宮南院看蒙娜麗莎 VR帶你進場景

2019-12-08 11:57

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

辦公室就是競技場！符宏征運動劇場「戰+」十年重現

2019-12-07 22:40

原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

2019-12-07 22:05

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

煮火鍋「蛋白涮肉」=南部吃法？她用餐遭異樣眼光網反讚：內行人！

2019-12-07 20:00

用影像紀錄綠生活 聯合報系願景工程Action影音今頒獎

2019-12-07 17:46

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

影／願景工程影音競賽獎 聯合報帶頭實踐綠生活

2019-12-07 16:51

雙北等8縣市百貨 109年元旦內用禁免洗餐具

2019-12-07 14:57

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

2019-12-07 14:47

乾冷空氣撥雲見日 天氣風險：下周天氣大回暖

2019-12-07 14:35

主動脈瓣狹窄日增 奇美醫療團隊邀請病友及家屬衛教

2019-12-07 13:38

新北怨北捷取消8折優惠沒溝通 北捷：下周說明

2019-12-07 13:38

超商零錢捐有洋蔥 春節善款達高峰

2019-12-07 13:33

影／等下一場雪！太平山2度 千人追上山

2019-12-07 12:03

公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看這名單

2019-12-07 11:57

長者與學齡前幼兒注意 第二階段公費流感疫苗明天開打

2019-12-07 11:33

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33
看更多

熱門文章

桃機全國最大觀景台下週開放體驗 A380客機近在眼前

2019-12-07 17:15

他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

2019-12-07 15:41

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

殺破狼周運勢／摩羯感情運佳易陷熱戀 雙魚萌生辭職念頭

2019-12-08 00:00

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

2019-12-07 18:18

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷　

2019-12-08 12:36

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

2019-12-07 22:05

佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14

天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

2019-12-07 19:34

每日星座運勢／金牛心情順暢諸事順　節儉避免耗損

2019-12-08 00:00

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起

2019-12-08 01:13

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00

帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

2019-12-07 18:00

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04

【童言童語】蔡宛芳／0.75個家人

2019-12-08 06:00

李千那佩戴PIAGET Sunlight系列珠寶 美豔靚紅毯

2019-12-07 22:51

【閱讀生活】邁克‧赫布／你的最後一餐想吃什麼？

2019-12-08 06:00

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

第一名真心好用！迪奧「2019熱銷唇彩TOP 5」超美色號快筆記

2019-12-07 15:07

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

2019-12-07 16:10

RIMOWA推出限量「土豪金」公事包 網：這是想變成龐德的捷徑？

2019-12-08 11:50

北極海冰消融 56頭北極熊進逼俄北偏遠村落

2019-12-07 15:50

獨留寵物狗在家超過一個月活活餓死 華男被捕

2019-12-07 18:16

Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

2019-12-07 15:57

蘇富比搶搭星際大戰熱潮 百項古董周邊線上開賣

2019-12-07 20:43

原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

2019-12-07 22:05

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top