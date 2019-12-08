救命藥納健保卡關 癌友團體倡癌藥差額給付

天價新藥治癌症，往往讓病人傾家蕩產，吃不起新藥的癌友，面對生命走向終點，等待健保給付的過程十分煎熬，癌友團體呼籲健保署對癌藥採取「差額給付」，別讓癌症拖垮家庭。

癌症新藥在取得藥證之後，申請納入健保給付的過程曠日費時，中央健康保險署藥品諮詢專家成員陳昭姿數年前分析，平均需要732天，今年她又發現，癌藥納健保天數拉長，納保卡關的因素，除了病人存活率、存活期等藥效實證，還有藥物經濟學的成本考量。

健保署副署長蔡淑鈴表示，現行健保法規定，藥品沒有差額負擔的機制，只有全有、即全數給付，或是全無 、即完全不給付。折衷方法之一是「差額給付」，就是超出健保基本給付的費用由病人自行負擔，目前支架、人工水晶體等特殊醫材，才有差額給付。

今年4月間，台灣癌症基金會針對909名癌友及其家屬以及300名一般民眾進行「新藥與新科技部分負擔民眾願付價格」調查，結果顯示，為了爭取救命的新藥、新科技，多達72%癌友願意每月負擔5000元以上，50%癌友願意負擔2萬元以上；另有多達74%受訪者支持健保費用應有所調漲，以納入更多新藥新科技。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟接受中央社訪問表示，一個人罹癌，勢必對整個家庭造成衝擊，許多癌友正值中壯年，擔負整個家的經濟重擔，一旦必須自費治療癌症，就得在高昂治療費用與照顧一家老小的開銷之間做出選擇，許多癌友不想拖垮家人，索性放棄治療。

她又指出，醫療科技推陳出新，某些癌症可望變成慢性病，但和慢性病最大差異在於，癌症療程一開始往往有健保給付，隨著癌細胞產生抗藥性或轉移復發，漸漸需要替換使用新藥延續性命，卻不是人人吃得起天價新藥，於是癌症成了「有錢人才生得起的病」。

蔡麗娟說，健保雖保障癌友基本的治療需求，但癌症新藥研發上市後，健保受限財務負擔，無法即時將新藥納入給付，即便納入給付，條件也相當嚴格，癌友「看得到、用不到」。

二代健保修法時原本曾規劃納入差額負擔， 蔡淑鈴指出，但最因立法院決議採取穩健作法，先納入醫療器材，以後再考量藥品差額負擔。

二代健保上路10多年後，健保署2015年再次研擬試辦藥品差額負擔，初步以降血壓、降血脂等民眾常用藥物為主，希望讓病患有選擇用藥的權利，提高藥品品質，若原廠已退出健保，患者可自付差額使用原廠藥，但反對者認為此政策會使醫療貧富差距拉大，只好喊卡。

蔡麗娟認為，全民健保實施將屆滿25年，隨救命的新藥、新科技不斷推出，民眾應思考「大家究竟想要怎樣的健保」，健保經費就這麼多，民眾是希望看小病都不用錢、罹重病時苦哈哈，還是看小病自己負擔，罹重病時不怕被醫療費用壓垮。

蔡麗娟說，健保也不該單看藥物的「價格」，而是考量其「價值」，有些癌友受惠於標靶藥物，不用住院、不用家人守在醫院照顧，甚至可以回到職場上班、過著正常人的生活，不論是對癌友個人生命的意義，或是對社會的貢獻都不一樣。