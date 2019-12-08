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救命癌藥遲遲未納健保 健保署積極議價中

2019-12-08 14:25中央社 中央社

數以萬計肺癌患者需要自費使用第三代標靶藥延命，但高昂藥費迫使不少患者向黑市購買孟加拉製造的學名藥（孟藥），健保署對此表示，正積極與原廠藥業者議價，盼儘速納入給付。

根據健保署統計，2018年有6萬5960人因肺癌就醫，一年花費的醫療費、藥費高達219億元，縱使花費鉅額醫療費用，仍有許多癌症用藥因種種原因無法納入健保給付。

台灣肺癌學會理事長、台北榮民總醫院胸腔部一般胸腔科主任陳育民表示，台灣近55%肺癌患者具有EGFR基因變異，大部分都會走到T790M基因變異，目前唯有第三代標靶藥可控制病情；以健保署就醫人數推估，全台約有1萬2000多人有用藥需求。

食藥署藥品組副組長吳明美接受中央社記者訪問說，近年接獲許多肺癌癌友反應，希望食藥署專案進口與新藥同成份的孟藥，解決癌末患者用藥的燃眉之急。

吳明美說，但因該藥仍在專利期內，一方面專利保護原廠業者的權益，另一方面，製造孟藥的孟加拉藥廠也未前來申請藥證，食藥署在無法確認藥品品質、安全的情況下，礙於種種限制，真的沒辦法專案進口。

吳明美強調，為了幫助癌友，食藥署近年也和藥廠、健保署協商，研議是否能降低藥價或納入健保給付。

健保署副署長蔡淑鈴接受中央社記者訪問表示，不論是什麼新藥，一旦推出後都得取得食藥署發給的藥證，再由藥廠或醫療專業團體申請納入健保給付，若推估新藥納入健保後，1年的財務負擔將超過5億元，健保署就會送醫藥品查驗中心進行「醫療科技評估」，進行文獻蒐集、療效評估及財務衝擊等評估作業，大約需要1到2個月。

「醫療科技評估」出爐後會提到內部專家諮詢會議，討論其療效以及是否有類似療效的藥，接著送進健保藥物共同擬定會議，由不同領域專家共同討論出用藥規定以及價格，但共擬會議討論出的價格，藥廠不見得能接受，就得開始無止盡的議價程序，若雙方無法達成共識，就無法納入健保。

癌症新藥從取得藥證到納入健保給付，是個漫長的過程，以許多肺癌患者殷殷期盼的第三代標靶藥為例，2016年11月就在台灣取得藥證，但至今3年來都沒納入健保。至於其他已納健保的癌藥，往往歷經2、3年以上的審議。

蔡淑鈴說，健保署明白癌友困境，也擔心癌友買到假的學名藥，但過去歷經多次討論，藥廠開出的價格都比前幾代標靶藥高2倍以上，而且無論如何都不肯降價，健保署考量肺癌在台灣患者人數眾多，用藥時間也相當長，健保財務真的無法負擔，最後都不了了之。

今年因醫界再次建議納入健保，健保署才重啟相關藥價討論，為此至少開了2、3次會議，目前仍在專家會議階段，雖不斷疾呼藥廠降價，但藥廠仍提出不少條件才願降價，由於給付細節還在討論階段，不便對外透露，希望盡快達成共識，造福癌友。

健保肺癌患者

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