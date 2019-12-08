救命藥看得到用不到 癌友嘆世上只有窮病

「世上只有一種病，那就是窮病」是電影「我不是藥神」的經典台詞，道盡癌友心聲。台灣有健保，但不少癌友仍得靠昂貴的自費藥救命，隨病程進展，在治與不治間進退兩難。

台大胸腔外科主任李章銘接受中央社記者訪問表示，肺癌患者隨癌症惡化、出現抗藥性或轉移，健保給付選項愈來愈少，若是癌友無力負擔自費藥品，醫師盡力替癌友媒合臨床試驗，真的沒辦法時，只好替患者做化療、放療，不斷加強劑量，箇中辛苦絕非常人能想像。

吃不起藥的癌友固然辛苦，但吃得起藥的又何嘗輕鬆。今年48歲的彭智良，3年前在公司健檢中發現罹患肺癌，確診時已是第4期且出現轉移。

「當時心情真的是晴天霹靂」他接受中央社記者訪問時說，他多年來都有爬山、運動習慣，自認相當健康，確診肺癌前唯一症狀就是不斷消瘦，怎麼吃也胖不起來，除此之外不咳也不喘，從未想過會有罹癌的一天。

彭智良回憶，就在他確診的前1年，他的哥哥罹患腦膜瘤、就讀幼兒園中班的兒子也確診學習遲緩及注意力不足過動症（ADHD），身為家中支柱的他還得照顧患病的老父，得知自己罹癌的消息無疑是一大打擊，讓他一度懷疑家族遭到詛咒，整整2週都無法闔眼睡覺、進食，深陷自責的情緒當中，暴瘦到僅剩40幾公斤。

「無論如何，都要為了孩子活下去」這個念頭在心中漸漸萌芽，他向公司申請留職停薪1年，決定勇敢抗癌，並利用空閒時間照顧孩子。

他回憶，一開始吃的肺癌標靶藥有健保給付，沒有造成什麼經濟負擔，每週只要有空就帶著孩子到各大醫院上早療課程，回家後繼續陪孩子練習，孩子總算漸漸跟上進度。

就在治療到第10個月時，他面臨第一次抗藥性，只好改用自費標靶藥物，每月花費暴增至新台幣5萬多元，還得飽受藥物帶來的腹瀉、長皮蛇等副作用，短短8個月又出現抗藥性，被迫改吃每個月要價新台幣15萬元的新一代標靶藥。

彭智良無奈嘆道，抗癌2年以來他共出現10次抗藥性，每一次抗藥性過後，癌藥費用也比前一次更貴，這些年光是醫療費用就花了近300萬元，即便有公司同事熱心募款以及兄弟姐妹資助，鉅額的醫療費仍把他多年攢下的老本吃光光，甚至將家中房子貸了二胎，咬牙苦撐至今。

「很多癌友不是沒藥吃，是根本吃不起！」彭智良說，他有一名阿嬤級抗癌戰友，阿嬤年輕時因先生過世，開大卡車、開計程車拉拔3個孩子長大，近年因喉嚨不舒服就醫，竟確診為肺腺癌末期，在健保給付癌藥治療4年後出現抗藥性，吃不起自費新藥，只能猛打化療藥，阿嬤的兒子在工作與醫院間奔波，30幾歲就中風。

害怕化療副作用的癌友，大多會透過各大社群軟體找方法，有的聽信毫無根據的偏方療法，有的則冒著極大風險透過網路、癌友口耳相傳找「藥神」，托人買印度、孟加拉製造的學名藥（和原廠藥同成分的藥品）。

以肺癌為例，第三代肺癌標靶藥物是許多癌友最後的救命稻草，但一個月藥價高達15萬元，沒錢吃的癌友只好透過違法管道，購買從孟加拉帶回的學名藥（孟藥），早已是癌友群組公開的秘密。

可怕的是，學名藥不僅真假難分，就連劑量、品質都是個謎，患者為了活下去只好硬著頭皮吃，吃到尿失禁、個性丕變，有的甚至皮膚潰爛，也讓彭智良感嘆：「沒錢的宿命就是這樣」。

彭智良說，癌友們不求政府100%給付癌藥，只要能幫忙負擔一點點，都能大大減輕癌友困境，呼籲感冒、小病應回歸自費，但針對重大傷病、貴重藥品應由政府及患者共同負擔，畢竟人人都可能罹癌，別讓癌症拖垮整個家庭。