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苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

2019-12-08 14:24中央社 中央社

「我不知道這個藥還能再吃多久」70歲鄭爺爺罹患肺腺癌2年，藥費從每月新台幣3.2萬暴增至15萬元，救命藥卻遲遲沒納入健保，眼看退休金即將見底，害怕生命也將走到終點。

吃不起原廠藥的病人冒著假藥劣藥的風險，向黑市購買孟加拉製學名藥（孟藥），這是電影「我不是藥神」描述中國大陸血癌病患的處境；在台灣，幾年前有C肝病人口耳相傳購買孟藥，後來總算等到健保給付抗C肝病毒的口服新藥，現在是許多和鄭爺爺一樣的肺癌病人，需要新藥延命，卻不得不考慮「孟藥」。

綜合衛生福利部相關統計，癌症連續37年蟬聯國人10大死因首位，2016年癌症登記報告顯示，全台每年有10萬5832名新發癌症個案，人數逐年持續攀升，所有癌症裡面，以肺癌死亡率最高，其中又以肺腺癌最常見。

根據健保署統計，2018年有6萬5960人因肺癌就醫，一年藥費高達69億元、醫療費用150億元，平均每人藥費10.5萬元、醫療費用22.7萬元。

全台每年有1萬3000多人罹患肺癌，另有9000多人死於肺癌，肺癌醫療支出最高、死亡率最高且晚期發現比例最高，堪稱10大癌症中的「三冠王」。

台灣肺癌學會理事長、台北榮民總醫院胸腔部一般胸腔科主任陳育民表示，肺癌新確診人數在這10年來持續上升，男性增加3成、女性增加近1倍，發生率更是高居亞洲第2名。

縱使台灣健保涵蓋範圍廣，一旦癌友病程邁入中後期，還是不免得使用自費藥物或治療。陳育民說，早年沒有標靶藥物，癌友使用前線藥物一旦出現抗藥性，只能靠化療和放療，先不論化放療副作用，嚴重患者大約在3到6個月後就會出現抗藥性。

隨新藥問世，癌友雖然多了一線生機，但新藥研發耗時、燒錢，藥價也非常人所能負擔。根據陳育民臨床觀察，10個肺癌患者至少有7人需自費用藥，一年用下來數十萬到數百萬都是家常便飯。

陳育民說，台灣肺癌患者當中，多達55%有EGFR基因變異，多數都會走到T790M基因變異，目前第三代標靶藥物可控制病情、避免腫瘤轉移，以健保肺癌就醫人數6萬5960人推估，全台約有1萬2000多人有用藥需求。

然而，第三代標靶藥物的「原廠藥」（即藥廠自行研發、生產出的藥品）每月藥價高達20萬元，一天就要6600多元，必須持續吃到出現抗藥性為止，如今雖降價至每月15萬元，但一般小老百姓又有幾個人吃得起。

47歲林太太去年確診肺癌，曾打過1個月藥價4萬元的雙標靶藥，但因副作用太痛苦，不僅皮膚長皮癬、腳底也長滿水泡無法走路，改吃其他藥物後，短短數月就出現抗藥性，最後醫師建議她吃第三代標靶藥物。

她回憶，當下聽到一個月藥費真的嚇傻，先不論家裡還有父母、2個孩子要養，「要從哪裡生出15萬都是個問題」。

醫師暗示她，如果真的吃不起，學名藥或許是另一個救命的選擇，林太太在候診處四處打聽，幾乎人人都聽過俗稱「孟藥」的學名藥，也就是孟加拉的同成份藥品，一個月藥費只要1萬5000元，幾乎是原廠藥的1/10價格，但對於這些藥從何而來、是真是假則眾說紛紜。

「孟藥」早在癌友之間流傳，癌友靠著口耳相傳進入秘密社團，託人從孟加拉購買孟藥，與電影「我不是藥神」劇情如出一轍，這些孟藥雖然違反「藥事法」規定，擅自販售可處7年以下有期徒刑，然而，一些癌友使用孟藥延命是公開的秘密。

治療肺癌的一名不願具名醫師坦言，醫師們當然知道學名藥在台灣是違法的，但為了救命，還是會明示、暗示告訴患者還有學名藥這一條路；可怕的是，孟藥不是吃了就有效，還分為「媽祖牌」、「保生大帝牌」，不但真偽難辨、製藥品質成謎，效果也可能時有時無，但除了學名藥一途，實在沒有其他救命方法。

一名不願具名的肺癌癌友表示，身邊有的癌友會尋找自己信任、有口碑的藥頭買藥，有的會專程飛到印度或孟加拉買藥，有人則看準中國大陸已將第三代標靶藥納入醫保，索性拿著台胞證到中國的醫院拿藥，每月也只要人民幣1萬5000元（約新台幣6萬5000元）；綜觀亞洲各國，該藥在台灣的價格可謂數一數二貴，「難道台灣人的命比較不值錢嗎？」

該名癌友也感嘆，每次只要有孟藥相關新聞出現，總會引起癌友恐慌，除了害怕買到假藥，更害怕政府加強相關管制措施，經常聽到有癌友因此無藥可吃，等同斷了他們最後一線生機。

台癌基金會企劃執行總監馬吟津表示，基金會近年頻頻接獲癌友來電詢問是否賣學名藥，或是打聽某某藥頭賣的藥可不可靠，還曾聽病友說有藥頭號稱早上訂藥、下午就能送藥，藥頭不僅強調「吃完一週內就有感」，藥價甚至可以「殺價」。

馬吟津說，如果癌友負擔不起正規治療方法，又沒有順利找到學名藥，最後不是放棄治療，就是聽信偏方療法走上歧途，即便社經地位再高，面對癌症還是很容易失去所有判斷能力。

她感嘆，過去曾遇過一名大學教授罹癌後狂買能量水，明明治癒機會很大，卻在罹癌後短短3年就過世，如果這些藥物一開始就有健保，癌友們或許就不會病急亂投醫而走上歧路。

肺癌癌症健保

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