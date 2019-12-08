第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

北市第二階段公費流感疫苗今天開打，台北市立聯合醫院仁愛院區今早9點特別加開診次，於二樓手扶梯旁設置一站式服務公費流感疫苗接種，方便年滿65歲以上長者及學齡前幼兒接種公費流感疫苗。

聯醫仁愛院區院長蕭勝煌表示，第二階段公費流感疫苗開打，對象為長者與學齡前幼兒，除對成分過敏、曾發生嚴重不良反應及發燒兩種情況者不適合施打疫苗外，符合資格民眾應儘早完成接種。

蕭勝煌也說，第三階段的其他公費接種對象，北市府衛生局訂於明年年1月1日與社區設站同步開打；除了接種流感疫苗外，民眾也應養成良好衛生習慣，落實勤洗手，如出現類流感症狀應戴口罩儘速就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

北市衛生局表示，聯合醫院原本周日門診休診，但因應今天第二階段流感疫苗開打，忠孝院區、仁愛院區、陽明院區、和平院區及中興院區5院區及附設院外門診部上午都有加開診次。