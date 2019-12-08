親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

交往六年論及婚嫁 吳怡霈爆情變分了日籍男友

藍委抗議外交部紛擾延燒 朱立倫：陳宜民應誠摯道歉

第二階段公費流感疫苗今開打 聯醫：兩種情況不適合打

2019-12-08 13:30聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市第二階段公費流感疫苗今天開打，台北市立聯合醫院仁愛院區今早9點特別加開診次，於二樓手扶梯旁設置一站式服務公費流感疫苗接種，方便年滿65歲以上長者及學齡前幼兒接種公費流感疫苗。

聯醫仁愛院區院長蕭勝煌表示，第二階段公費流感疫苗開打，對象為長者與學齡前幼兒，除對成分過敏、曾發生嚴重不良反應及發燒兩種情況者不適合施打疫苗外，符合資格民眾應儘早完成接種。

蕭勝煌也說，第三階段的其他公費接種對象，北市府衛生局訂於明年年1月1日與社區設站同步開打；除了接種流感疫苗外，民眾也應養成良好衛生習慣，落實勤洗手，如出現類流感症狀應戴口罩儘速就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

北市衛生局表示，聯合醫院原本周日門診休診，但因應今天第二階段流感疫苗開打，忠孝院區、仁愛院區、陽明院區、和平院區及中興院區5院區及附設院外門診部上午都有加開診次。

聯醫仁愛院區也提醒，民眾若有相關疑問或需要詢問社區設站到點接種服務等相關資訊，可查詢衛生局網站（http://www.health.gov.tw）或撥打市民當家熱線1999，也可電洽聯合醫院仁愛院區（02）27093600分機1281。

北市第二階段公費流感疫苗今天開打，台北市立聯合醫院仁愛院區今早9點特別加開診次，...
北市第二階段公費流感疫苗今天開打，台北市立聯合醫院仁愛院區今早9點特別加開診次，於二樓手扶梯旁設置一站式服務公費流感疫苗接種。圖／北市聯醫提供
分享
北市第二階段公費流感疫苗今天開打，台北市立聯合醫院仁愛院區今早9點特別加開診次，...
北市第二階段公費流感疫苗今天開打，台北市立聯合醫院仁愛院區今早9點特別加開診次，於二樓手扶梯旁設置一站式服務公費流感疫苗接種。圖／北市聯醫提供
分享

流感疫苗衛生局北市

延伸閱讀

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右...

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看...

長者與學齡前幼兒注意 第二階段公費流感疫苗明...

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開...

公費流感疫苗 老人、幼童8日開打

相關新聞

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷　

2019-12-08 12:36

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

2019-12-08 12:40

少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

2019-12-08 12:16

強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

2019-12-08 12:02

新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

2019-12-08 11:57

工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

2019-12-08 11:06

桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

2019-12-08 13:13

天冷不想起床…飼主轉頭見愛犬「睡到翻白眼」 網笑：是有多累！

2019-12-08 12:00

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

辦公室就是競技場！符宏征運動劇場「戰+」十年重現

2019-12-07 22:40

原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

2019-12-07 22:05

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

煮火鍋「蛋白涮肉」=南部吃法？她用餐遭異樣眼光網反讚：內行人！

2019-12-07 20:00

用影像紀錄綠生活 聯合報系願景工程Action影音今頒獎

2019-12-07 17:46

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

影／願景工程影音競賽獎 聯合報帶頭實踐綠生活

2019-12-07 16:51

雙北等8縣市百貨 109年元旦內用禁免洗餐具

2019-12-07 14:57

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

2019-12-07 14:47

乾冷空氣撥雲見日 天氣風險：下周天氣大回暖

2019-12-07 14:35

主動脈瓣狹窄日增 奇美醫療團隊邀請病友及家屬衛教

2019-12-07 13:38

新北怨北捷取消8折優惠沒溝通 北捷：下周說明

2019-12-07 13:38

超商零錢捐有洋蔥 春節善款達高峰

2019-12-07 13:33

影／等下一場雪！太平山2度 千人追上山

2019-12-07 12:03

外送員雙手冷到顫抖取餐…她暖心遞「薑茶」驅寒 上萬網友狂讚：揪甘心！

2019-12-07 12:00

公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看這名單

2019-12-07 11:57

長者與學齡前幼兒注意 第二階段公費流感疫苗明天開打

2019-12-07 11:33

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33

48歲工程師罹罕癌 積極抗癌精準治療讓他找到喉結了

2019-12-07 11:07

國際傳降糖藥含致癌NDMA 食藥署限制檢驗合格才能輸入

2019-12-07 11:02

明後天更冷！苗栗以北低溫下探10度 高山降雪機率降低

2019-12-07 09:34

連日雨告一段落 轉乾冷今晚明晨注意低溫

2019-12-07 09:20
看更多

熱門文章

桃機全國最大觀景台下週開放體驗 A380客機近在眼前

2019-12-07 17:15

他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

2019-12-07 15:41

低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

2019-12-08 07:13

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

雙北等8縣市百貨 109年元旦內用禁免洗餐具

2019-12-07 14:57

乾冷空氣撥雲見日 天氣風險：下周天氣大回暖

2019-12-07 14:35

殺破狼周運勢／摩羯感情運佳易陷熱戀 雙魚萌生辭職念頭

2019-12-08 00:00

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

2019-12-07 14:47

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

2019-12-07 18:18

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14

年夜飯吃A5和牛＋龍蝦！Beef King團圓飯、和牛吃到飽

2019-12-07 22:05

天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

2019-12-07 19:34

王菲開工了！接下HR赫蓮娜全球代言　網讚：「恭喜女神終於營業」

2019-12-07 14:47

每日星座運勢／金牛心情順暢諸事順　節儉避免耗損

2019-12-08 00:00

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

日韓流感提前… 公費疫苗第2波開打

2019-12-08 01:04

豬排、串燒、義大利麵？4間「耶誕小資餐」雙人400起

2019-12-08 01:13

口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00

太平山風口處出現薄霜 遊客衝上山等待下雪

2019-12-08 09:00

低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32

低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷　

2019-12-08 12:36

帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

2019-12-07 18:00

未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

2019-12-08 07:46

今明轉乾冷 苗栗以北下探10度

2019-12-08 01:04

單身族孤單寂寞覺得冷？日本「抱抱情人」抱枕讓你寒冬有人抱

2019-12-07 12:33

【童言童語】蔡宛芳／0.75個家人

2019-12-08 06:00

星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

2019-12-08 01:04

李千那佩戴PIAGET Sunlight系列珠寶 美豔靚紅毯

2019-12-07 22:51

【閱讀生活】邁克‧赫布／你的最後一餐想吃什麼？

2019-12-08 06:00

第一名真心好用！迪奧「2019熱銷唇彩TOP 5」超美色號快筆記

2019-12-07 15:07

「耶誕餐桌布置」靠小物3招搞定！選對還能一路用到過年

2019-12-07 16:10

主動脈瓣狹窄日增 奇美醫療團隊邀請病友及家屬衛教

2019-12-07 13:38

北極海冰消融 56頭北極熊進逼俄北偏遠村落

2019-12-07 15:50

獨留寵物狗在家超過一個月活活餓死 華男被捕

2019-12-07 18:16

Nespresso首度進駐資訊月 測腦波反應體驗專屬AI咖啡

2019-12-07 15:57

蘇富比搶搭星際大戰熱潮 百項古董周邊線上開賣

2019-12-07 20:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top