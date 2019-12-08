桃園失智論壇 衛福部承諾將辦失智症專門日照中心

高齡社會來臨，失智人口也隨之成長。為此，桃園市政府舉辦「失智友善照護論壇」，邀集相關領域專家探討全球失智症照顧趨勢。衛福部次長薛瑞元出席活動表示，明年會重點推動開放式空間的失智症專門日照中心，與過去封閉式照顧不同，減輕家屬負擔同時，也營造失智友善空間。

由桃園市政府主辦、聯合報協辦的「活力桃園銀光友善城市─108年度失智友善照護論壇」今天登場，邀請薛瑞元、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中化銀髮副總經理陳佳雯、彰基體系神經醫學部主任王文甫、元智大學老人福祉科技研究中心主任徐業良、中華民國家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安、天主教失智老人基金會主任陳俊佑等11位權威專家進行經驗分享。

●28萬失智人口 照顧問題嚴峻

薛瑞元表示，我國老年人口去年超過14%，最快6年後達20%、步入超高齡社會，等於每年增加1%的長輩。因65歲以上失智症盛行率為8%，依此推估國內共計約28萬失智者，其中74%者為極輕度與輕度，12%為中度，14%為重度。

「怎樣照顧失智者，是相當大的挑戰。」薛瑞元解釋，失智照顧比失能照顧議題嚴峻，從前端開始，家屬可能會誤認失智為一般老化，個案即便診斷了也可能不願承認、抗拒就醫。後端照顧則因個案會亂、會趴趴走，照護相對困難。

衛福部2017年推動長照2.0計畫，擴大失智症服務範圍，同時將50歲以上年輕型失智者也納入服務對象。而照顧網路主體由地方中心負責，當個案確診失智症，即會轉介至失智共同照護中心立案，提供相關服務資源。

薛瑞元說，長照2.0推動至今，全國失智症據點布建達434處，失智共照中心服務逾4萬人，轉介至社區服務相關據點的則有1.4萬人。

●失智友善社區 補足正式照顧資源

薛瑞元坦言，正式照顧資源還不足，「此時失智友善社區概念更顯重要。」為此，輔導地方政府招募失智友善天使，串聯居民、商家、廟宇等，讓全民認識失智症，幫助失智者在社區內安全行動不走失。近期則辦理村里長長照知能認證。

此外，衛福部明年度也擬推動失智症專門日照中心。薛瑞元表示，專門日照中心將改變過去封閉式照顧，轉換成開放式空間，個案可在照服員協助下於熟悉環境內自由走動，同時也可營造一處社區失智友善空間。

●FINGER模式 多元活動有助預防延緩失智

另一方面，預防失智症也是全民關心的重點話題。陳亮恭表示，芬蘭研究發現，透過多元活動的FINGER模式介入，包括重量運動、認知訓練、營養、慢性病控制等，長輩體力與認知功能均有顯著進步，達到預防延緩失智的功效。

陳亮恭說，FINGER模式受全球關注，日本今年也計畫引進。不過值得一提的是，北榮高齡醫學團隊近年也有類似研究設計，於2014年至2017年收案全台1000多名65歲以上長輩，介入運動、營養與慢病管理，平均年齡約73歲。

而該項研究結果顯示，長輩經一年介入後身體衰弱程度明顯改善、憂鬱下降，特別是逾75歲的長輩之認知功能有明顯進步，成果斐然。「台灣經驗也相當不錯，並不會做得比芬蘭或日本差。」

●電玩手遊、外溢保單 皆可是健康促進好幫手

但要怎麼讓這樣的效果持續下去？陳亮恭表示，其實只要長輩感到有效、有互動感、而且有趣味就好，以手遊「寶可夢」為例，吸引力讓全球省下了600億美金的醫療費用，「這才是好的健康促進，建議未來運動家入更多電玩元素。」

當然，創造「生態系」也相當重要。中化銀髮事業副總經理陳佳雯表示，該公司8月與國泰人壽進行策略合作，除了推動外溢型保單，以多運動取得明年保費優惠，另提供實務給付，也就是被保人可獲得實際的長照相關服務。

陳佳雯說，中化銀髮14年的照顧經驗中，也發現失智症照護最難。但藥物治療部分還未看到曙光，對第一線照顧人員而言，就應思考非藥物的「輔療」方式。

●利用療癒點心 簡單開啟與失智者的對話

中化銀髮即跳脫現有照顧模式，發展出一套新的照顧計畫，先找出現有長輩的能力還有什麼，減少長輩在照顧或訓練當中的挫折感。再來則是讓居家照服員增加互動對談活動，讓長輩增加價值感。

特別的是，中化銀髮推動「療癒點心鋪」，讓照顧者與失智者一起做杯子蛋糕。陳佳雯說，如果互動開不了口，就用點心來開啟對話，互動更不費力又紓壓，而且還有「大人感」，長輩較不抗拒。未來將再開發巧克力餅乾系列教材。

●論壇內容豐富 吸引逾300名民眾參與

桃園失智論壇今吸引逾300名民眾參與，桃園市21家失智照護服務單位也在外場展示服務成果，現場提供攜帶式指紋掃描機，讓民眾免費指紋捺印服務，一旦失智者走失，可供警方快速協尋。

桃園市副市長游建華表示，桃園有2萬名失智者，為了提供失智者及照顧者服務與支持，該市今年度成立4家失智共同照護中心、17處失智社區服務據點、以及7家認知休憩站，並於全市13區各辦一場失智症講座，反應熱烈。