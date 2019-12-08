全球每3秒新增1失智者 桃市府論壇11位專家分享新知識

為了拓展國內專業人員與一般民眾視野，桃園市政府衛生局今天舉辦「活力桃園銀光友善城市─108年度失智友善照護論壇」，現場坐滿關心預防失智和照護的民眾，衛福部安排次長薛瑞元說明國家失智症照護政策，更邀請相關領域專家介紹國外照護經驗、國內居家照護、四大失智共照中心經驗，從醫療界、學術界與民間觀點分享失智的因應與經驗。

桃園市副市長游建華、衛生局長王文彥指出，人口快速老化，失智人口亦隨之成長，依據世界衛生組織統計資料顯示，全球每3秒鐘就新增1名失智症患者，桃園市雖為年輕都市，但失智潛在人口約2萬人，為因應失智人口所帶來的照護挑戰，桃園市政府規劃「108年度桃園失智友善照護」系列巡迴講座及論壇，邀請專業醫師、照護人員等，從失智症預防到照護衛教，由淺至深，帶領民眾重新認識失智症及善用相關照護資源，一個多月的巡迴期間，已經吸引超過1500人熱烈響應。

論壇合計邀請11位權威專家與會，桃園市21家失智照護服務單位也在現場展示最新的成果與資源，值得一提，現場也準備攜帶式指紋掃描機，提供免費指紋捺印服務，能快速協尋失智走失個案。

衛生局表示，桃園市今年度共成立4家失智共同照護中心，17家失智社區服務據點，以及7家認知休憩站，可以協助有失智照護需求的家庭，提供失智症不同階段、程度的照護協助。衛生局另一面積極推動失智友善環境，辦理失智預防及照護相關公共識能講座，以強化民眾對失智症的認識與了解。

論壇今天上午邀請陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭，介紹國際失智預防照護經驗，並以日本、芬蘭為例。元氣網上個月介紹陳亮功提到日本已進入超高齡社會，研究失智症居領先地位，過去日本提出有效預防失智症一直倡導「要做夠複雜的運動」，像跳格子遊戲要混合數字變化，運動同時也要動到腦。

但是芬蘭最近主張這樣還不夠，要透過多元活動即「FINGER」模式，而且歐美近年新增加的失智症人數下降，顯示調整生活習慣，預防和延緩失智的策略奏效。

芬蘭花兩年時間追蹤研究身體相較健康的民眾，發現同時透過有重量的運動、認知訓練、營養以及有效控制三高心血管疾病，體力與認知功能均有顯著進步。芬蘭所提出的FINGER多元活動新模式受到全球關注，日本今年也計畫引進。