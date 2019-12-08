低溫特報連環發 氣象局：不排除今晚明晨更冷　

入冬首波冷氣團發威，低溫特報連環發，今晨包括台北等12個測站再度刷新入冬以來最低溫紀錄。氣象局說，受到輻射冷卻效應影響，不排除今晚跟明天清晨會比今天清晨更冷。

氣象預報員王品翔說，今天清晨有12個平地測站刷新今年入冬以來最低溫，包含淡水10.1度、嘉義10.6度、板橋10.7度、台北11.6度、台南13.0度、新竹13.2度、台中13.6度、高雄14.6度、恆春17.9度、花蓮和台東皆15.0度、大武15.7度。

今天上午10時，氣象局針對新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、台南市、花蓮縣發布黃色燈號（寒冷），有10度以下低溫發生的機率。

王品翔說，乾冷的天氣輻射冷卻效應更為明顯，加上冷氣團本身影響，今天晚上到明天清晨不排除出現比今天清晨更低的溫度。由於今天各地水氣偏少，北部、東部高溫20度，中南部21到24度，各地晴到多雲為主，僅北部和東半度留意零星降雨。