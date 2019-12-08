少數金針乾二氧化硫超標 買回家謹記「泡、洗、煮」

衛福部食藥署公布今年度「金針乾製品稽查抽驗專案」執行結果，抽驗的504件金針乾製品當中，有七件二氧化硫殘留量不合格，約每百件有一到二件不合格。食藥署表示，消費者選購金針時，可選擇具「台灣金針標章」或「台灣農產品生產追溯條碼（QR Code）」的產品，買回家後應謹記「泡、洗、煮」三步驟，以保障食安。

食藥署與地方衛生局共同執行本專案，抽驗504件金針乾製品的二氧化硫殘留量，發現其中七件超標，不合格率1.4%，最高超標1.54倍。在各業別當中，販售業的合格率為99.5%，供應餐食業為98.3%，而加工業及盤商為98%。不符規定者已由地方主管機關依「食品安全衛生管理法規定」裁處或後續辦理。

食藥署過去在「藥物食品安全週報」中介紹，市售金針乾為保色、防腐，在乾製過程中經常使用亞硫酸鹽，亞硫酸鹽會轉換成二氧化硫而殘留在產品中。當殘留量在安全限量標準內，人體會代謝且讓它隨尿液排出體外。

要避免買到二氧化硫過量的金針乾，可選擇具有「台灣金針標章」或「台灣農產品生產追溯條碼（QR Code）」的產品；別買太鮮豔、吸濕回潮、有刺鼻味或霉味的金針，且產品應有完整包裝。