強烈冷氣團及輻射冷卻影響 明天清晨各地好冷

中央氣象局說，今明兩天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，明天白天起強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大；今天、明天各地大多為多雲到晴，僅東北部地區及北部山區有零星短暫雨，周二東半部及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周三、周四東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五、周六東北季風稍減弱，各地早晚天氣仍涼；東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。