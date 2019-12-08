新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要
為升級市民健康照護，新北市今年自編加碼預算，並配合流感疫苗施打日期，從今天起65歲以上民眾安排免費施打「肺炎鏈球菌疫苗」，新北市長侯友宜今天到樹林衛生所關心民眾接種狀況，以「左流右肺」為口號，提醒民眾同時施打兩針，左手流感疫苗、右手肺炎鏈球菌疫苗，獲得雙重保護力。
一位正在接種的阿伯熱情邀請侯友宜一同接種疫苗，侯友宜笑說自己還沒滿65歲不符合資格。侯友宜表示，他呼籲設籍新北滿65歲以上的長輩快來接種，要照顧好自己的身體，「左流右肺」讓長輩守護健康，這兩針很重要！
衛生局表示，肺炎鏈球菌可引起中耳炎、嚴重肺炎、腦膜炎、敗血症，病情如果快速惡化甚至造成死亡。主要原因在於流感病毒會破壞上呼吸道黏膜細胞，使得原本在鼻腔或咽喉內的肺炎鏈球菌有機會入侵。根據107年流感疫情資料，新北市338例有165例是65歲以上且近9成未施打流感疫苗。
衛生局表示，肺炎鏈球菌主要感染對象為5歲以下及65歲以上，現行中央僅提供為5歲以下幼童及75歲以上長者免費接種，今天起設籍在新北市65歲以上市民尚未接種者，都可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，並搭配流感疫苗同時接種。目前新北市流感疫苗合約院所有660家，其中同時提供長者肺炎鏈球菌疫苗接種服務有240家。
衛生局長陳潤秋指出，新北市除了加碼肺炎鏈球菌疫苗以外，流感疫苗也自編預算擴大免費族群將於109年1月1日開打。分別是設籍中低收入戶、低收入戶、身心障礙者、產後護理之家非醫事人員、登記且實際從事的居家型托育保姆、客運司機以及國中小、高中職、五專教職員工可享有公費流感疫苗的福利。
衛生局補充，今年流感疫苗因世界衛生組織選株延遲，以致我國採分批接種。65歲以上民眾及滿6個月學齡前幼兒，安排在今日全國同日開打。因開打當天適逢周日，衛生局特別協調轄內合約院所及29區衛生所當日開診提供接種服務，流感疫苗有300家；而同步提供流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗則有113家。相關訊息可至「新北市流感疫苗合約醫療院所動態查詢系統」www.flumap.ntpc.gov.tw 及衛生局網站 http://www.health.ntpc.gov.tw/ 主題專區/疾病防疫/預防接種專區/接種地點查詢，或電詢衛生局（02）2258-8923
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