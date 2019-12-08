新北65歲以上長者免費打疫苗 侯友宜：左流右肺很重要

為升級市民健康照護，新北市今年自編加碼預算，並配合流感疫苗施打日期，從今天起65歲以上民眾安排免費施打「肺炎鏈球菌疫苗」，新北市長侯友宜今天到樹林衛生所關心民眾接種狀況，以「左流右肺」為口號，提醒民眾同時施打兩針，左手流感疫苗、右手肺炎鏈球菌疫苗，獲得雙重保護力。

一位正在接種的阿伯熱情邀請侯友宜一同接種疫苗，侯友宜笑說自己還沒滿65歲不符合資格。侯友宜表示，他呼籲設籍新北滿65歲以上的長輩快來接種，要照顧好自己的身體，「左流右肺」讓長輩守護健康，這兩針很重要！

衛生局表示，肺炎鏈球菌可引起中耳炎、嚴重肺炎、腦膜炎、敗血症，病情如果快速惡化甚至造成死亡。主要原因在於流感病毒會破壞上呼吸道黏膜細胞，使得原本在鼻腔或咽喉內的肺炎鏈球菌有機會入侵。根據107年流感疫情資料，新北市338例有165例是65歲以上且近9成未施打流感疫苗。

衛生局表示，肺炎鏈球菌主要感染對象為5歲以下及65歲以上，現行中央僅提供為5歲以下幼童及75歲以上長者免費接種，今天起設籍在新北市65歲以上市民尚未接種者，都可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，並搭配流感疫苗同時接種。目前新北市流感疫苗合約院所有660家，其中同時提供長者肺炎鏈球菌疫苗接種服務有240家。

衛生局長陳潤秋指出，新北市除了加碼肺炎鏈球菌疫苗以外，流感疫苗也自編預算擴大免費族群將於109年1月1日開打。分別是設籍中低收入戶、低收入戶、身心障礙者、產後護理之家非醫事人員、登記且實際從事的居家型托育保姆、客運司機以及國中小、高中職、五專教職員工可享有公費流感疫苗的福利。