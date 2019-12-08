工研院開發傷口分析App 助居家醫療醫師隔空問診

隨著台灣社會失能者漸增，居家醫療需求量提升，但醫師人力是一大隱憂。工業技術研究院開發「傷口影像分析與復原決策系統」，居家醫療護理師拜訪個案時，可透過手機App拍攝患者壓瘡等傷處，系統將分析傷口組織、發炎情形並建議護理方式，身在醫院診間的醫師也有機會透過鏡頭遠距問診指導。

工研院服務系統科技中心健康照護組副工程師謝閔易表示，居家醫療服務對於難以外出就醫的失能者相當重要，但醫護人員往診路途漫長，還可能花費許多時間在查閱病歷、手寫記錄病情、回醫療院所後再鍵入電腦等，因此影響醫護人員投入居家醫療的意願，而上述系統提供了部分解方。

工研院團隊花費約一年的時間討論設計，居家醫療團隊只要手機下載這款App，並將小型熱感器加裝於手機即可。拍攝記錄傷口時，系統能識別上皮、肉芽、焦痂、浸潤、腐肉等五種傷口表面組織，偵測出傷口長寬、壞死情形、滲出液體情形等；同時，熱感器能區分出看似健康的皮膚底下，是否有哪個區塊其實正在發炎。

系統偵測完畢後，能立即製成圖表與先前的病歷記錄對照，還能推薦治療方法及敷料選用等策略。上述功能如此有助醫護人員精簡紙本作業、進行更有效率的醫療照護，醫師也有機會透過視訊進行遠距問診指導，進而有機會緩解居家醫療醫師人力不足問題。

謝閔易表示，這套系統的設計源於台北市立聯合醫院請託，北市聯醫長期投入居家醫療、觀察到許多實務面臨的困境，因此向工研院「許願」，盼藉著科技助一臂之力。