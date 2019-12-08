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低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

2019-12-08 10:32聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央氣象局發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、台南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局說，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象局發布低溫特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布低溫特報。圖／取自氣象局網站
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新竹氣象局

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