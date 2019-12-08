低溫特報！ 中南部花蓮11縣市 今晚至明早下探10度

中央氣象局發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、台南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。