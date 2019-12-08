五楊高延伸頭份可行性評估 交通部鎖定兩方案

交通部長林佳龍11月視察新竹縣市交通建設時，允諾交通部會加速推動中山高五楊高架延伸苗栗頭份案，如今傳出高速公路局已完成五楊高架延伸苗栗頭份可行性研究。對此，高公局證實該份報告上周報部，目前有兩大方向，仍在調查各單位意見的階段。

高公局表示，中山高本身彎度大，又有坡度，交通運轉順暢性不佳，「有這個需求，但困難度也很高」。因此五楊高架要延伸到頭份，在可行性評估報告有兩個方向，一是原路線方案，沿著中山高兩側架高架，第二種是討論到湖口段是否有截彎取直的可能。

高公局說，根據可行性報告，路線延伸長度約為39公里，總經費約750億元，整體工期預估六年，起訖點間不另設交流道，完工後可分散該路段30%車流量，且每小時會增加約4000輛車道路容量。自償率7.73%。

高公局副局長吳木富說，可行性評估報告上周已報給交通部，現在還在會辦相關單位，調查各單位意見的階段，都還會再修正，最後審查意見高公局尚未收到。按照以往，如果都沒有意見就沒有問題，不需另外審查。

五楊高架延伸一案，能有效減低地方車流及跨縣市車流，解決新竹縣的交通壅塞問題。交通部今年6月表示，待通車後，樂見未來台北到新竹，經由高架道路只要45分就可抵達，除提升交通便利性，更可紓解大新竹的交通現況，對新竹分流效益高，不過涉及拆遷問題，所以狀況較為複雜。

交通部政務次長王國材說，他尚未看到該份報告，交通部報請行政院核定的時程也尚不確定。