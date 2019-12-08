未來一周冷颼颼 雙北呼籲家有長輩做好居家防護

大陸冷氣團來襲，中央氣象局發布首波低溫特報，未來一周感受都偏冷，雙北都啟動防寒機制，除結合民間團體、社工關懷街友外，也提醒年長者或有心血管疾病的民眾，要注意居家防護，起床時動作放慢，加上衣物保暖，清晨、深夜若要外出，應評估身體狀況，做好保暖。

新北市消防局提醒，昨轉為乾冷後，今天持續低溫，民眾除做好保暖錯失，也提醒使用瓦斯熱水器時切勿緊閉窗戶，保持室內外通風避免一氧化碳中毒。

衛福部長陳時中及台北市社會局副局長黃清高及社工人員，結合民間團體包括方舟協會、人生百味文化建構協會，6日至萬華區艋舺公園和台北車站街友夜訪及寒冬送暖服務，提供暖暖包、圍巾或禦寒衣物給有需要的街友朋友，也加強勸導避寒收容，如果氣溫低於12度就會啟動低溫關懷機制，針對特定對象開設避寒所。

社會局社工科長陳怡如表示，每年11月底開始社會局就會陸續發放禦寒物資，近期以艋舺公園和台北車站周邊為例，約發出近300件睡袋和外套，原則上每人發放1組。6日陳時中親訪，社會局另準備2箱暖暖包約500個，另備有圍巾約100多條在艋舺公園發放。

新北市長侯友宜6日晚間也到板橋四維公園探視街友，提醒寒流來了，要注意保暖，同時也致贈生活物資。侯友宜說，新北規畫32條路線共194個訪視點，動員超過150名社工人員主動上街關懷探望。新北社會局指出，若民眾發現街友有緊急需求，可撥打1999或（02）2956-0095通報新北市街友外展服務中心。