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低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

「亂」時代靜不下心！台灣獨特現象：不看小說了 改看心理書

大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

2019-12-08 07:22聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣在晴空強輻射冷卻的加成下，氣象局最低氣溫降至11.8度，突破強烈大陸冷氣團的標準。今晨截至5時平地最低溫為大台北約10度左右，包括台北大安區、文山區9.8度、新北雙溪區9.8度、桃園大溪區9.4度。中南部約10、11度，包括嘉義東區10.4度、台南新化區10.8度，都是這波強烈大陸冷氣團所創的最低氣溫。

他說，今天冷空氣仍強，白天莫被太陽所誤導，在陽光被遮蔽處仍偏冷；今晚、明晨空曠平地仍將降至10至12度，要注意保暖。北部氣溫11至20度、中部12至23度、南部13至25度、東部12至24度。明天白天起至周二，天氣晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升、日夜溫差大。

這波強烈大陸冷氣團之後，本周無冷空氣南下，他說，尤其周五之後愈來愈暖，有暫離冬天的錯覺。周三、周四微弱東北季風影響，迎風面雲量略增，東北部、東部及有局部短暫雨，大台北東側略受影響；但沒有冷空氣，迎風面高溫因雲量增多略降、低溫不降反升。

周五、周六西半部晴朗、天氣逐日回暖，東半部有零星降雨的機率。周六中南部高溫都在30度以上，北部也會回升至接近30度左右，白天微熱的天氣。

今晨截至5時平地最低溫為大台北約10度左右，包括台北大安區、文山區9.8度。圖／...
今晨截至5時平地最低溫為大台北約10度左右，包括台北大安區、文山區9.8度。圖／取自氣象局網站
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今天冷空氣仍強，注意保暖。本報資料照片
今天冷空氣仍強，注意保暖。本報資料照片
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冷氣團低溫

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