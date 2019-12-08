大台北今晨跌破10度低溫 吳德榮：強烈大陸冷氣團發威

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣在晴空強輻射冷卻的加成下，氣象局最低氣溫降至11.8度，突破強烈大陸冷氣團的標準。今晨截至5時平地最低溫為大台北約10度左右，包括台北大安區、文山區9.8度、新北雙溪區9.8度、桃園大溪區9.4度。中南部約10、11度，包括嘉義東區10.4度、台南新化區10.8度，都是這波強烈大陸冷氣團所創的最低氣溫。

他說，今天冷空氣仍強，白天莫被太陽所誤導，在陽光被遮蔽處仍偏冷；今晚、明晨空曠平地仍將降至10至12度，要注意保暖。北部氣溫11至20度、中部12至23度、南部13至25度、東部12至24度。明天白天起至周二，天氣晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升、日夜溫差大。

這波強烈大陸冷氣團之後，本周無冷空氣南下，他說，尤其周五之後愈來愈暖，有暫離冬天的錯覺。周三、周四微弱東北季風影響，迎風面雲量略增，東北部、東部及有局部短暫雨，大台北東側略受影響；但沒有冷空氣，迎風面高溫因雲量增多略降、低溫不降反升。