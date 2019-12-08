低溫特報！冷氣團、輻射冷卻影響 全國11縣市寒冷下探10度

中央氣象局今天發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響， 今天至明天清晨各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

今晨至上午低溫區域，黃色燈號(寒冷)：苗栗縣、新北市、新竹縣、桃園市、台北市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、高雄市、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減四度。

氣象局說，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

明天清晨受大陸冷氣團影響及輻射冷卻影響，各地低溫將下探11至15度，部分空曠區域及近山區海拔稍高處甚至可能降至10度左右，注意保暖；天氣部分較為穩定，需留意日夜溫差大。

明天白天至周六冷氣團減弱，氣溫稍回升，早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差大；天氣大致穩定，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；但周三、周四東北風稍增強，從周二開始，北部及東半部地區降雨機率較為提高。