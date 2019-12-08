星國同成分降血糖藥 需全面檢驗

新加坡召回的三款藥品之一，Meijumet Prolonged Release Tablet 1000mg，台灣並未核准也未使用。圖／擷取自新加坡衛生科學局官網 分享 facebook

不只高血壓藥、胃藥，新加坡衛生科學局發現，常用於降血糖藥物的主成分二甲雙胍（metformin）也含有致癌不純物N-亞硝基二甲胺（NDMA），三日宣布召回用到該原料藥的三款降血糖藥；衛福部食藥署清查後證實，我國未核准輸入也未核准藥證，不過目前已擴大要求所有含二甲雙胍藥物的藥廠，提出合格檢驗報告。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，新加坡宣布召回的三款藥品，台灣確定沒使用，但擔心二甲雙胍類的降血糖藥物，恐潛藏含有不純物的危機，清查我國申請輸入或製造二甲雙胍的藥證，總計有一百四十張許可證，不過實際生產只有一百一十張。

目前並未要求業者限期內提出合格證明，但已發文要求「儘速提供」，食藥署也已公告二甲雙胍檢驗NDMA方法，提供業者使用，另將同步抽驗市面上卅餘款二甲雙胍類的藥物，結果出爐將對外公告。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，二甲雙胍是降血糖藥物的重要成分，也是使用近六十年的老藥，無論是美國糖尿病學會或是台灣治療指引，皆屬於糖尿病的第一線用藥。

黃建寧說，民眾千萬別因此事件陷入恐慌，即使國際上對部分二甲雙胍成分有疑慮，但台灣現在尚未證實有驗出有不純物，呼籲患者千萬別貿然停藥，血糖因此出現波動，導致控制不佳，引發的後續併發症，如眼睛、腎臟病變等，若要調整藥物一定要與醫師討論。