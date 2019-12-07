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辦公室就是競技場！符宏征運動劇場「戰+」十年重現

2019-12-07 22:40聯合報 記者陳宛茜／即時報導

2009年動見体藝術總監符宏征首創「運動劇場」系列作品「戰」，透過劇場將體育賽事與日常生活巧妙連結，曾於法國外亞維儂藝術節贏得TOP5節目殊榮。2019年適逢「戰」十周年，推出紀念版「戰+」，今天起於台北水源劇場連演三周。

該劇源於符宏征導演2002年的獨角戲「給達達回信—根據主人的命令所作的模仿及根據其他」，藉由獨自一人不斷朝著牆面打桌球，傳達現代人機械化生活的窒悶感。之後，符宏征在台灣大學授課期間，認識許多對於表演有興趣，同時又有體育技能的學生，進而創作「戰」等運動劇場系列作品。

符宏征在「戰」中，從運動的肢體動作裡發現如同現代舞般的美感，展現力與美的同時，映照出運動如人生，人生如戰場的哲學思考。

到了「戰+」，符宏征結合競技場跟辦公室兩者的空間概念，以大量的日光燈管表現冷調氛圍，透過燈管的光影排列變化，打破寫實舞台的邏輯，猶如走進抽象的人生競技場，感受演員戰戰兢兢、極度疲憊之身心狀態。

在十周年紀念版「戰+」中，符宏征特別強調「花朵」的肢體表現，讓演員以慢動作呈現不同的運動姿勢，表現出如同花開花落般的身體意象。導演藉戲劇探問觀眾，是否在競爭比較中，遺忘了內心曾經擁有過的溫柔。老子哲學「勝人者有力，自勝者強」是本劇核心關懷，比起外在的表象，更應回到內心的自我覺察，找到心中最柔軟而強韌的地方。

符宏征導演運動劇場「戰+」，用競技場隱喻辦公室。圖/動見体提供
符宏征導演運動劇場「戰+」，用競技場隱喻辦公室。圖/動見体提供
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劇場體育法國

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