辦公室就是競技場！符宏征運動劇場「戰+」十年重現

2009年動見体藝術總監符宏征首創「運動劇場」系列作品「戰」，透過劇場將體育賽事與日常生活巧妙連結，曾於法國外亞維儂藝術節贏得TOP5節目殊榮。2019年適逢「戰」十周年，推出紀念版「戰+」，今天起於台北水源劇場連演三周。

該劇源於符宏征導演2002年的獨角戲「給達達回信—根據主人的命令所作的模仿及根據其他」，藉由獨自一人不斷朝著牆面打桌球，傳達現代人機械化生活的窒悶感。之後，符宏征在台灣大學授課期間，認識許多對於表演有興趣，同時又有體育技能的學生，進而創作「戰」等運動劇場系列作品。

符宏征在「戰」中，從運動的肢體動作裡發現如同現代舞般的美感，展現力與美的同時，映照出運動如人生，人生如戰場的哲學思考。

到了「戰+」，符宏征結合競技場跟辦公室兩者的空間概念，以大量的日光燈管表現冷調氛圍，透過燈管的光影排列變化，打破寫實舞台的邏輯，猶如走進抽象的人生競技場，感受演員戰戰兢兢、極度疲憊之身心狀態。