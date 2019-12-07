全國博物館論壇　打破金字塔職場、爭取民間企業支持

「2019全國博物館論壇」東區論壇今日於國立台灣史前文化博物館展開，邀請博物館、地方文化館的工作人員、地方政府、公民團體及社會大眾一同討論。與會者建議，政府可考慮研擬公立博物館納入公益勸募條例所定之勸募團體，讓館所能在相關法規的規範下，主動爭取民間企業之支持。

文化部常務次長李連權表示，面對少子化、高齡化、人口集中都市、新移民等情形，以及數位化時代來臨，博物館應體現民主、多元、文化多樣性、環保、文化平權、公民權及永續等核心價值。

與會者認為，博物館在人員進用及主動爭取民間經費支持等面向，應有更多彈性的空間。尤其工作人員為博物館、地方文化館的靈魂，長期投注熱情記錄周遭歷史故事，讓更多人看見生活中有價值的事。

目前博物館工作現場多為臨時人力職位，對於專業人才的留任相對不易。與會者建議，博物館為工作人員建立相應的培育及升遷機制，以利研究人員進行深入的田野調查、累積博物館內容。