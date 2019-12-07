親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

快訊／陳小春證實二胎喜訊 應采兒懷孕剛滿三個月

獨／陪伴天母人近30年！「金石堂天母店」將熄燈

全國博物館論壇　打破金字塔職場、爭取民間企業支持

2019-12-07 22:19聯合報 記者陳宛茜／即時報導

「2019全國博物館論壇」東區論壇今日於國立台灣史前文化博物館展開，邀請博物館、地方文化館的工作人員、地方政府、公民團體及社會大眾一同討論。與會者建議，政府可考慮研擬公立博物館納入公益勸募條例所定之勸募團體，讓館所能在相關法規的規範下，主動爭取民間企業之支持。

文化部常務次長李連權表示，面對少子化、高齡化、人口集中都市、新移民等情形，以及數位化時代來臨，博物館應體現民主、多元、文化多樣性、環保、文化平權、公民權及永續等核心價值。

與會者認為，博物館在人員進用及主動爭取民間經費支持等面向，應有更多彈性的空間。尤其工作人員為博物館、地方文化館的靈魂，長期投注熱情記錄周遭歷史故事，讓更多人看見生活中有價值的事。

目前博物館工作現場多為臨時人力職位，對於專業人才的留任相對不易。與會者建議，博物館為工作人員建立相應的培育及升遷機制，以利研究人員進行深入的田野調查、累積博物館內容。

與會者建議，從制度面改善博物館現行金字塔形的研究人員晉升體系，並鼓勵博物館從業人員積極學習新知。另外，針對博物館廣納社會資源面向，可考量研擬公立博物館納入公益勸募條例所定之勸募團體，讓館所能在相關法規的規範下，主動爭取民間企業之支持。

全國博物館論壇東區分區論壇。圖/文化部提供
全國博物館論壇東區分區論壇。圖/文化部提供
分享

博物館新移民

延伸閱讀

重量級神秘嘉賓到場 REN苦練中文終圓夢

台灣藝術家到洛杉磯駐村 好萊塢明星變鄰居

故宮南院108年遊客達百萬 參觀人潮回流

天才達文西逝世500週年紀念特展 巴西展出

粉絲必追！ 東京史努比博物館即將開幕 史努比...

三星堆青銅縱目面具 活起來

相關新聞

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

2019-12-07 22:05

煮火鍋「蛋白涮肉」=南部吃法？她用餐遭異樣眼光網反讚：內行人！

2019-12-07 20:00

用影像紀錄綠生活 聯合報系願景工程Action影音今頒獎

2019-12-07 17:46

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

影／願景工程影音競賽獎 聯合報帶頭實踐綠生活

2019-12-07 16:51

雙北等8縣市百貨 109年元旦內用禁免洗餐具

2019-12-07 14:57

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

2019-12-07 14:47

乾冷空氣撥雲見日 天氣風險：下周天氣大回暖

2019-12-07 14:35

主動脈瓣狹窄日增 奇美醫療團隊邀請病友及家屬衛教

2019-12-07 13:38

新北怨北捷取消8折優惠沒溝通 北捷：下周說明

2019-12-07 13:38

超商零錢捐有洋蔥 春節善款達高峰

2019-12-07 13:33

影／等下一場雪！太平山2度 千人追上山

2019-12-07 12:03

外送員雙手冷到顫抖取餐…她暖心遞「薑茶」驅寒 上萬網友狂讚：揪甘心！

2019-12-07 12:00

公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看這名單

2019-12-07 11:57

長者與學齡前幼兒注意 第二階段公費流感疫苗明天開打

2019-12-07 11:33

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33

48歲工程師罹罕癌 積極抗癌精準治療讓他找到喉結了

2019-12-07 11:07

國際傳降糖藥含致癌NDMA 食藥署限制檢驗合格才能輸入

2019-12-07 11:02

明後天更冷！苗栗以北低溫下探10度 高山降雪機率降低

2019-12-07 09:34

連日雨告一段落 轉乾冷今晚明晨注意低溫

2019-12-07 09:20

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

2019-12-07 08:07

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

張榮發基金會 獲海洋教育推手獎

2019-12-07 01:20

民眾注意 14組混搭藥有交互作用

2019-12-07 01:12

包機補助放寬 半滿就有得拿

2019-12-07 00:57

北捷電子票證優惠 改看「忠誠度」

2019-12-07 00:49

健康你我他／勤泡湯、按摩 天天健行腳不痠

2019-12-07 00:25

提升病友參與 讓健保變更好

2019-12-07 00:23

口腔癌治療準則改寫 存活率增3成

2019-12-07 00:19

科普好健康／癌症治療與生育 不必二選一

2019-12-07 00:17

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

2019-12-06 18:02

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40

《冰雪奇緣2》：不敗的音樂劇萬用公式成敗筆

2019-12-06 17:27
看更多

熱門文章

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 11:51

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

桃機全國最大觀景台下週開放體驗 A380客機近在眼前

2019-12-07 17:15

乾冷空氣撥雲見日 天氣風險：下周天氣大回暖

2019-12-07 14:35

他的床被「23隻鯊魚」佔領氣炸 網幫取名笑翻：還有間諜

2019-12-07 15:41

台灣吃不到的「台灣大腸鍋」日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 18:15

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

雙北等8縣市百貨 109年元旦內用禁免洗餐具

2019-12-07 14:57

冷氣團持續發威冷到下周一 天氣轉乾放晴

2019-12-07 14:47

每日星座運勢／雙子愛神降臨情緒高　學習知識增長

2019-12-07 00:00

民眾注意 14組混搭藥有交互作用

2019-12-07 01:12

獨／天母倒店潮又一間！30年「金石堂天母店」1月8日熄燈

2019-12-07 21:34

公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看這名單

2019-12-07 11:57

【晨光幫幫忙】劉昭儀、李佳燕／讓孩子做回自己

2019-12-07 06:00

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

影／等下一場雪！太平山2度 千人追上山

2019-12-07 12:03

北捷電子票證優惠 改看「忠誠度」

2019-12-07 00:49

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

2019-12-07 08:07

早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

2019-12-07 17:18

王菲開工了！接下HR赫蓮娜全球代言　網讚：「恭喜女神終於營業」

2019-12-07 14:47

超強聯名「麥當勞 x alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 12:28

二林蕎麥正宗產地 日本蕎麥麵達人多次自費推廣製麵

2019-12-07 18:18

連日雨告一段落 轉乾冷今晚明晨注意低溫

2019-12-07 09:20

網友最愛打卡IG出鏡率最高 2019百貨最美耶誕景點巡禮

2019-12-07 10:16

貝拉哈蒂德性感女神像 橫躺在台北招牌、阿爾卑斯山

2019-12-07 12:04

國際傳降糖藥含致癌NDMA 食藥署限制檢驗合格才能輸入

2019-12-07 11:02

佛系「經典藍」 劉嘉玲、凱蒂荷姆斯早已搶先穿搭

2019-12-07 20:14

口袋名單又來了！松本清「2019年度熱銷排行榜TOP 10」、「熱銷彩妝TOP 10」快筆記

2019-12-07 18:00

明後天更冷！苗栗以北低溫下探10度 高山降雪機率降低

2019-12-07 09:34

象爸爸 救了23頭野生亞洲象

2019-12-06 23:56

天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

2019-12-07 19:34

帆布包控必朝聖 京都名物「一澤信三郎」新作台灣開賣

2019-12-07 18:00

長者與學齡前幼兒注意 第二階段公費流感疫苗明天開打

2019-12-07 11:33

台電明年招700人 起薪逾3萬

2019-12-06 23:50

乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53

第一名真心好用！迪奧「2019熱銷唇彩TOP 5」超美色號快筆記

2019-12-07 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top