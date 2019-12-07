原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄

108年度原住民族語言能力認證測驗今登場，考生人數創下新高，共計25646人。原民會主委夷將‧拔路兒指出，原住民族語言發展法通過後，未來政策的設計都與族語能力息息相關，許多原民升學管道都必須通過認證測驗。他也重申，母語不只在家學，學校更應該教母語。

夷將‧拔路兒今天親自至台北考區台師大試區巡視，了解試務作業及應變中心相關處置，並為考生加油。

台灣是擁有最多南島語系民族的國家，此場考試共計有42種族語、六百多套考題、近兩百位出題老師，考生年紀最小為四歲、最長為八十一歲。試務人員向夷將表示，台灣原民語言認證測驗是世界最複雜的考試，曾有學者建議「應該申請金氏世界紀錄」。

總統候選人韓國瑜日前在台東伊寧部落主張「母語在家學」。夷將昨巡視考場時，針對此一議題再度回應。他表示，「母語在家學」侵害原住民學生受教權，更違反原住民族語言發展法規定；

依據目前原民升學制度，未通過族語能力認證者，無法取得更優惠的升學保障。夷將表示，學校應提供原住民學生聽說讀寫的族語課程；族語若只在家學，學生的族語能力將無法滿足族語認證測驗要求的通過標準，也讓全國1650位族語教師面臨失業。

原住民族語言發展法通過後，包括一○九年起舉辦的原住民籍公費留學考試、公費師資生甄選入學及一一○年起舉辦的原民特考，都必須經由認證測驗取得族語能力證明。夷將‧拔路兒表示，在學校開設族語課程不僅是法律規範，更是保障原住民學生受教權。