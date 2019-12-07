原民族語認證測驗登場 學者建議申請金氏世界紀錄
108年度原住民族語言能力認證測驗今登場，考生人數創下新高，共計25646人。原民會主委夷將‧拔路兒指出，原住民族語言發展法通過後，未來政策的設計都與族語能力息息相關，許多原民升學管道都必須通過認證測驗。他也重申，母語不只在家學，學校更應該教母語。
夷將‧拔路兒今天親自至台北考區台師大試區巡視，了解試務作業及應變中心相關處置，並為考生加油。
台灣是擁有最多南島語系民族的國家，此場考試共計有42種族語、六百多套考題、近兩百位出題老師，考生年紀最小為四歲、最長為八十一歲。試務人員向夷將表示，台灣原民語言認證測驗是世界最複雜的考試，曾有學者建議「應該申請金氏世界紀錄」。
總統候選人韓國瑜日前在台東伊寧部落主張「母語在家學」。夷將昨巡視考場時，針對此一議題再度回應。他表示，「母語在家學」侵害原住民學生受教權，更違反原住民族語言發展法規定；
依據目前原民升學制度，未通過族語能力認證者，無法取得更優惠的升學保障。夷將表示，學校應提供原住民學生聽說讀寫的族語課程；族語若只在家學，學生的族語能力將無法滿足族語認證測驗要求的通過標準，也讓全國1650位族語教師面臨失業。
原住民族語言發展法通過後，包括一○九年起舉辦的原住民籍公費留學考試、公費師資生甄選入學及一一○年起舉辦的原民特考，都必須經由認證測驗取得族語能力證明。夷將‧拔路兒表示，在學校開設族語課程不僅是法律規範，更是保障原住民學生受教權。
此外，原民會將依據財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例的規定，於明年初設置基金會。夷將‧指出，這將是國家首先創設的原住民族語言研究發展專責機構。
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