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乾冷來了！冷氣團加輻射冷卻入夜後苗栗以北恐10度以下

2019-12-07 21:53聯合報 記者陳智華╱即時報導

雨停了，但天氣轉乾冷，且愈來愈冷。

氣象局今晚指出，大陸冷氣團南下，白天起雨勢逐漸停了，今夜起水氣更少，將轉為乾冷的天氣，北部、東半部仍有局部短暫雨，但降雨機率已降低。

氣象局說，各地今夜明晨低溫約12至15度，明天(8日)白天高溫比起今日略回升，北部還是不超過20度，花東約21度，中南部約23、24度。

不過，因為水氣偏少、輻射冷卻效應與冷氣團雙重影響，入夜後溫度將比前幾日更低，苗栗以北及金門有10度以下發生的機率，氣象局針對苗栗縣、新北市、新竹縣、桃園市、金門縣發布低溫燈號(黃色燈號)，中南部沿海空曠地區及花東縱谷地帶也有11度左右低溫的可能，呼籲民眾一定要注意保暖。農作物及水產養殖業也要注意寒害。

下周一(9日)清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地低溫下探11至15度，部分空曠區域及近山區海拔稍高處甚至可能降至10度左右，天氣較穩定，但需留意日夜溫差大。

到了下周一白天至下周六(9日白天至14日)冷氣團減弱，氣溫稍回升，但早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差大。

氣象局說，下周三、周四(11日、12日)東北風稍增強，下周二(10日)開始，北部及東半部地區降雨機率較為提高。

雨停了，但天氣轉乾冷，冷氣團加輻射冷卻，入夜後苗栗以北恐10度以下。本報資料照
雨停了，但天氣轉乾冷，冷氣團加輻射冷卻，入夜後苗栗以北恐10度以下。本報資料照
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冷氣團氣象局低溫

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