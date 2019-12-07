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用影像紀錄綠生活 聯合報系願景工程Action影音今頒獎

2019-12-07 17:46聯合報 記者郭琇真／即時報導

2019年「願景工程Action影音競賽」今天在聯合報汐止總部頒獎，全台各地大專院校共交出105件作品，角逐最高獎金20萬元的行動獎。今年競賽主題為「綠生活實踐+」，拔得頭獎是屏東科技大學水土保持系的林軒宏和林家妤兩兄妹。得獎作品「晨曦中的背影」記錄一位從事資源回收志工有10多年的姚陳甭，她每天半夜3、4點起床，乘著夜色，在花蓮火車站附近撿垃圾、做環保。

事實上姚陳甭衣食無缺，身體力行只為了鼓勵大家做好垃圾分類，宣揚「救地球、護大地」的精神。林軒宏在發掘到姚陳甭的故事後，決定拍攝下這位在晨曦中，辛勤做回收的背影，鼓勵大眾。

今年參賽作品非常多元，有的學生紀錄社區阿公善用寶特瓶蓋、傘柄，製成實用的掛鉤；也有學生深入玩具銀行，紀錄塑膠玩具拆解、回收的過程；還有同學採第一人稱視角，將平日在海邊浮潛淨灘發現的駭人景象，忠實呈現出來。

「願景工程Action影音競賽」是由「聯合報系文化基金會」與「聯合報系願景工程」共同主辦，旨在鼓勵青年學子拾起鏡頭，用影像記錄讓台灣更好的積極作為，喚起社會關注。

第二名是輔大新聞傳播系古浚程、林芳志等6位學生。得獎作品「返『樸』歸真 擁抱大自然」紀錄一位在家經營樸門生活已有10年的林雅容，她拿漂流木當餐桌、回收家中廚餘給鵪鶉吃，鵪鶉產蛋再供家人享用，創造生生不息的綠生活循環。

透過學生的鏡頭發現，在生活中實踐永續並不困難，一點小小的消費行動，也可以拉近自己與自然的距離。

第三名作品由銘傳大學陳則安、林亭妤共同製作。得獎作品「玩具拆解日，一起愛地球」探訪新北市玩具銀行，透過實地拆解一輛消防玩具車，採訪參與行動的親子們，讓人了解原本被當作垃圾的玩具，有了重獲新生的機會。

影片中有孩子說，拆解玩具不只是做環保，還能更了解玩具的成本。童言童語，卻教人反思。得獎人陳則安表示，拍這部影片最重要是希望提醒大家要改善使用玩具的習慣，購買前明辨是「想要」還是「需要」，從源頭達到垃圾減量。

今年共有105支影片報名，31支影片通過初審，最後有14支影片獲獎，詳細得獎名單和影音作品請見願景工程Action「綠生活實踐+」活動官網：https://event.udn.com/vision_action2019/prize.html

聯合報願景工程Action影音競賽今天在聯合報總部舉行贈獎典禮，得獎者與頒獎者一...
聯合報願景工程Action影音競賽今天在聯合報總部舉行贈獎典禮，得獎者與頒獎者一同合影。記者許正宏／攝影
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聯合報願景工程Action影音競賽今天在聯合報總部舉行贈獎典禮，作品「返『樸』歸...
聯合報願景工程Action影音競賽今天在聯合報總部舉行贈獎典禮，作品「返『樸』歸真 擁抱大自然」獲行動獎二獎。記者許正宏／攝影
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聯合報願景工程Action影音競賽昨天在聯合報總部舉行贈獎典禮，作品「晨曦中的背影」獲行動獎首獎，由聯合報董事長王文杉(右)頒獎。記者許正宏／攝影
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聯合報願景工程Action影音競賽今天在聯合報總部舉行贈獎典禮，作品「玩具拆解日...
聯合報願景工程Action影音競賽今天在聯合報總部舉行贈獎典禮，作品「玩具拆解日，一起愛地球」獲行動獎三獎。記者許正宏／攝影
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