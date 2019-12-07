早產出生僅610克 13歲資優少女歡喜「回娘家 」

早產兒「小玲」在媽媽懷中僅23周就呱呱墜地，體重僅610克，是俗稱的「巴掌仙子」，出生後住院數度被宣告病危，讓父母憂心萬分，好在經林口長庚醫院4個月細心照護，小玲健康成長，斜視也經手術矯正，13年過去，如今的「小玲」亭亭玉立、成績優異，更錄取國中語文資優班，今天在爸爸陪伴下回娘家，和當年救回她的林瑞瑩醫師話家常，氣氛溫馨。

林口長庚醫院今天下午舉行早產兒回娘家活動，50名在長庚照料下長大的早產兒在家人陪同下，開心回到醫院和醫護人員相會，院方今天精心安排星光大道、請來民視Happy熊、瑋瑜大姐姐帶來唱跳、共讀等互動，並準備「掌心寶貝 用愛撫觸-嬰幼兒按摩」等專題演講。

林口長庚醫院新生兒科主任朱世明說，早產是指懷孕周數20至37周生產，若出生體重低於2500公克為低體重，低於1500公克為極低體重；在台灣，每年約20萬名新生兒，早產兒占8到9％，極低體重的早產兒約占所有新生兒0.7到0.8％，林口長庚新生兒科加護中心於1993年成立至今，每年約照護800名早產兒，去年在醫療團隊努力下，早產兒存活率超過九成。

朱說，早產兒提早降臨世界，常伴隨許多疾病風險，除了面臨死亡威脅，還可能合併各種急慢性疾病，如高黃疸血症、敗血症、呼吸道疾病、後晶體纖維化導致失明，或顱內出血所遺留的神經的傷害及腦性麻痺等，林口長庚醫院細心呵護「巴掌仙子」，陪家屬走過艱辛。

每名早產兒家庭都有段屬於他們的酸甜苦辣，雙胞胎早產兒「楠楠與椂椂」24周出生時，體重分別僅842克和700克，從事軍職的媽媽不捨孩子出生後住進保溫箱，小小身軀布滿管子，看了忍不住落淚，心裡總是虧欠與內疚，好在醫療團體細心照料，小雙胞胎兄弟體重逐漸上升，最後雙雙健康出院，主治醫師賴美吟與早產兒訪視護理長白淑芬，也到過家中訪視。

今年13歲的「小玲」下午也在爸爸陪伴下回到長庚醫院，特別感謝林瑞瑩醫師當年救她一命；小玲爸爸說，小玲13年前因早產出生，需緊急轉入林口長庚醫院救治，他那天擔心到雙手不停顫抖，內心不斷向老天祈求母女均安，住院期間好幾次接到醫護人員來電告知病危，每天膽戰心驚，「害怕電話再次響起」，好在歷經4個月煎熬，女兒體重2990克穩步成長。

小玲爸爸說，女兒出院後，每個月都還會回醫院進行早產兒發展追蹤，因早產關係導致斜視，期間仍經歷了好幾次手術，最記得自己曾抱著女兒說「抱歉那麼早把妳生出來，讓妳受苦了」，但好在小玲現在發展良好又乖巧懂事，還錄取國中語文資優班，讓家人都欣慰。