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桃機全國最大觀景台下週開放體驗　A380客機近在眼前

2019-12-07 17:15攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

飛機迷有福了，歷經兩年多的擴建，桃園機場第二航廈擴建區的戶外觀景平台以及近千坪的旅客服務區即將啟用，這將是國內各機場中面積最大的觀景，飛機迷將能在最近的距離內，看到最多的飛機，目前全球最大的A380客機經過眼前時，只有不到25公尺的距離，南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放限定體驗，蔡英文總統也親自到場，近距離體驗感受飛機發動機油門全開的嘶吼震撼。

桃園機場公司表示，第二航廈南擴建區觀景台面對南跑道，面積775平方公尺，能遠眺桃機東南方的舊軍機場、高鐵高架橋、桃園藝文特區及高鐵桃園站附近高樓建築群，天氣晴朗時雪山山脈也盡收眼底。北擴建區面積更大，達到825平方公尺，能看到整個北跑道，天氣晴朗時，較遠的竹圍漁港彩虹橋、沿岸的風力發電機及台灣海峽也清晰可見。

桃機的觀景台採用類似隱形鐵窗概念的鋼絲電子圍籬，鋼絲之間的縫隙可讓飛機迷的鏡頭穿過拍攝，安全則有四重措施，包括：監視器、保全人員、鋼絲電子圍籬以及圍籬下增設細網目攔阻網，兼顧機迷賞機與機坪安全。

下週將率先開放五樓南側觀景台及綜合商業服務區，負責營運的義美吉盛公司將推出「臺灣玩藝大街」，除了有視野超級開闊的景觀咖啡廳，更結合了米其林台灣美食餐廳、百年伴手禮大街，以及 24 小時營運的便利超商，除了有飛機迷熱切期待的戶外拍攝平台，更是團體出國旅客集結休息的優質場所，未來也將提供類似「膠囊旅館」的住宿休憩服務，讓搭乘深夜班機的旅客能補個好眠。

桃園機場第二航廈南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放限定體...
桃園機場第二航廈南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放限定體驗，工程單位正在進行最後的裝潢。記者鄭超文／攝影
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桃園機場第二航廈南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放限定體...
桃園機場第二航廈南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放限定體驗，平台面積有775平方公尺，飛機迷將能近距離體驗感受飛機發動機油門全開的嘶吼震撼。記者鄭超文／攝影
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桃園機場第二航廈擴建區南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放...
桃園機場第二航廈擴建區南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放限定體驗，由義美吉盛公司推出「臺灣玩藝大街」。記者鄭超文／攝影
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桃園機場第二航廈擴建區的戶外觀景平台以及近千坪的旅客服務區即將啟用，這全球最大的...
桃園機場第二航廈擴建區的戶外觀景平台以及近千坪的旅客服務區即將啟用，這全球最大的A380客機經過眼前時，只有不到25公尺的距離。記者鄭超文／攝影
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桃園機場第二航廈南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放限定體...
桃園機場第二航廈南擴建區觀景台將於下週六（14日 ）上午十點到下午三點開放限定體驗，目前體機最大的A380客機經過平台時，只有不到25公尺的距離。記者鄭超文／攝影
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桃園機場高鐵

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