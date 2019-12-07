親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

韓贏謝龍介要請雞排2700份 館長：小英贏我請1萬份

影／等下一場雪！太平山2度 千人追上山

2019-12-07 12:03聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

下雪了沒？寒流來，海拔2千公尺的太平山有機會下雪，今天氣溫降到攝氏2度，大批遊客湧入，就是想要等一場雪。

「水氣不足、冷度不夠，要再等等！」林務局羅東林區管理處統計，今天遊客上千人，但太平山雖冷，但還未降雪，今天清晨溫度2度，小雨微風有濃霧，白天回溫到5度，想要賞雪景，可能還要再等等。

太平山雪景迷人，幾乎每年都有驚喜，山上曾經有過連下20多小時，積雪深厚，有如北國，讓旅人印象深刻，近日台灣高山紛傳雪訊，太平山深受期待。

不過，羅東林區管理處提醒，山上溫度低，一定注意保暖

海拔2千公尺的太平山有機會下雪，今天氣溫降到攝氏2度，大批遊客湧入，就是想要等一...
海拔2千公尺的太平山有機會下雪，今天氣溫降到攝氏2度，大批遊客湧入，就是想要等一場雪。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享
海拔2千公尺的太平山有機會下雪，遊客湧入。圖／林務局羅東林區管理處提供
海拔2千公尺的太平山有機會下雪，遊客湧入。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享
太平山今天清晨溫度2度，還未下雪，小雨微風有濃霧。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山今天清晨溫度2度，還未下雪，小雨微風有濃霧。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享

太平山羅東保暖

延伸閱讀

日本關東7日有降雪機率 多摩箱根或見積雪

宜蘭中央合拍！太平山森鐵「山地路段」規畫建纜...

2020羅東桌曆出版 要如何免費拿得到？

影／太平山急降溫水氣不夠未降雪 但濃霧小徑也...

清晨3點開園！ 6處「太平山看日出」地點推薦...

停駛近40年太平山森林鐵路復活規畫 竟未納入...

相關新聞

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33

連日雨告一段落 轉乾冷今晚明晨注意低溫

2019-12-07 09:20

搭高鐵返鄉 大學生5折優惠10日起開放購票

2019-12-06 16:21

國際傳降糖藥含致癌NDMA 食藥署限制檢驗合格才能輸入

2019-12-07 11:02

長者與學齡前幼兒注意 第二階段公費流感疫苗明天開打

2019-12-07 11:33

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

外送員雙手冷到顫抖取餐…她暖心遞「薑茶」驅寒 上萬網友狂讚：揪甘心！

2019-12-07 12:00

公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看這名單

2019-12-07 11:57

48歲工程師罹罕癌 積極抗癌精準治療讓他找到喉結了

2019-12-07 11:07

明後天更冷！苗栗以北低溫下探10度 高山降雪機率降低

2019-12-07 09:34

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

2019-12-07 08:07

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

張榮發基金會 獲海洋教育推手獎

2019-12-07 01:20

精神科注意 14組混搭藥恐致命

2019-12-07 01:12

包機補助放寬 半滿就有得拿

2019-12-07 00:57

北捷電子票證優惠 改看「忠誠度」

2019-12-07 00:49

健康你我他／勤泡湯、按摩 天天健行腳不痠

2019-12-07 00:25

提升病友參與 讓健保變更好

2019-12-07 00:23

口腔癌治療準則改寫 存活率增3成

2019-12-07 00:19

科普好健康／癌症治療與生育 不必二選一

2019-12-07 00:17

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

2019-12-06 18:02

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40

《冰雪奇緣2》：不敗的音樂劇萬用公式成敗筆

2019-12-06 17:27

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

2019-12-06 16:45

仁慈醫院早療治療室啟用 提升新湖地區遲緩兒早療能量

2019-12-06 16:39

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 16:36

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

2019-12-06 16:13

《冰雪奇緣2》：故事無趣但畫面滿分之作

2019-12-06 16:03

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

2019-12-06 16:01

流感疫苗第二階段施打 南投醫院周日開放疫苗接種

2019-12-06 15:22

飲食西化每年每人只吃45公斤米 農糧署推廣精緻好米

2019-12-06 15:22

高雄農改場毛豆蘿蔔試驗田 獲有機、綠保驗證

2019-12-06 15:01

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44
看更多

熱門文章

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

公司哪個部門最難相處？ 網指2處「城府最深」

2019-12-06 16:08

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40

前女友要求假扮情侶參加婚禮 男霸氣回絕還封鎖

2019-12-06 15:24

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

女廁排隊人多她衝男廁解決 男網友淡定這樣說

2019-12-06 14:00

麥胞注意！麥當勞服飾品牌上線 20多種周邊小物一次購足

2019-12-06 14:01

社會新鮮人月薪7萬 他好奇在台北是什麼等級？

2019-12-06 15:57

阿滴英文違反勞基法 台北市勞動局裁罰4萬元

2019-12-06 21:07

Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

2019-12-06 21:45

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

2019-12-06 16:13

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

2019-12-06 13:26

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

2019-12-06 18:02

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 16:36

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

搭高鐵返鄉 大學生5折優惠10日起開放購票

2019-12-06 16:21

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

14組致命混搭藥健保示警 灰指甲藥、贊安諾不可同時吃

2019-12-06 14:13

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

2019-12-06 16:45

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

2019-12-06 16:01

陳庭妮胖到人生巔峰出席COACH派對 福原愛、郭雪芙高效率買下去

2019-12-06 20:37

王陽明差點和高以翔同天錄影 陳庭妮至今仍覺得難相信

2019-12-06 20:25

每日星座運勢／雙子愛神降臨情緒高　學習知識增長

2019-12-07 00:00

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 11:51

精神科注意 14組混搭藥恐致命

2019-12-07 01:12

北捷電子票證優惠 改看「忠誠度」

2019-12-07 00:49

日本No.1「壽司郎」 再開「松江長安、永春」2間分店

2019-12-06 15:12

興大新品種「女神」聖誕紅 1盆苞葉量感是市售3倍之多

2019-12-06 16:11

避當歸抗凝血劑等恐怖組合 中國醫建立中西藥比對系統

2019-12-06 14:21

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

2019-12-07 08:07

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33

艾瑪史東沉浸訂婚喜悅 回顧她穿搭也有漢子風格

2019-12-06 14:46

冷氣團接力 明晨低溫探10度

2019-12-06 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top