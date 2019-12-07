影／等下一場雪！太平山2度 千人追上山

下雪了沒？寒流來，海拔2千公尺的太平山有機會下雪，今天氣溫降到攝氏2度，大批遊客湧入，就是想要等一場雪。

「水氣不足、冷度不夠，要再等等！」林務局羅東林區管理處統計，今天遊客上千人，但太平山雖冷，但還未降雪，今天清晨溫度2度，小雨微風有濃霧，白天回溫到5度，想要賞雪景，可能還要再等等。

太平山雪景迷人，幾乎每年都有驚喜，山上曾經有過連下20多小時，積雪深厚，有如北國，讓旅人印象深刻，近日台灣高山紛傳雪訊，太平山深受期待。