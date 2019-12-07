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公費流感疫苗明開打 第一天帶長輩幼兒去哪打看這名單

2019-12-07 11:57聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

第二階段公費流感疫苗將在明天開打，對象是65歲以上長者及學齡前幼兒，但開打首日適逢周日，衛福部疾管署表示，全國約有1305家衛生所及合約院所可在明天提供接種服務，僅連江縣無開診，當地居民需等到隔天起才能在連江縣立醫院及四所衛生所接種，仍提醒民眾可先致電詢問，避免白跑一趟。

部分衛生所或合約院所可於明天提供接種服務，以台北為例有70家合約院所有開診，其他六都城市，新北市600多家合約院所中約有300家於12月8日可提供接種服務，台中市及桃園市都有130家左右合約院所可提供開打首日民眾接種服務，高雄市、台南市則有分別有約150家及30家左右合約院。

此外，台北市立聯合醫院體系及周日上午本來就有開診的台安醫院開打首日都能提供公費疫苗接種服務，雖台大、三總、北榮、馬偕、長庚、北醫、國泰、新光等醫學中心則是從12月9日起加入第二階段公費流感疫開打服務。

因世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，連帶影響我國公費流感疫苗開打期程延後、分批接種。疾管署副署長莊人祥說，長者及幼兒兩個族群都是流感併發重症發生率較高的族群，每年流行的流感病毒株稍有不同，即使過去曾感染過流感或接種過流感疫苗，每年都還是應按時接種。

避免民眾白跑一趟，莊人祥也建議，民眾12月8日可使用疾管署「流感防治一網通」查詢住家附近診所是否開診，或至各縣市政府衛生局網站或臉書查詢當日開診資訊，並於出發前先打電話確認。提醒幼兒家長攜帶兒童健康手冊、長輩則須帶著健保卡、身分證，至全國衛生所或合約院所就能接種公費流感疫苗。

據疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達74157人次，較前一周略升2.6%，仍處於低點；尚未進入流感流行期。但近期受冷氣團影響各地氣溫偏低，民眾除注意保暖外，不可掉以輕心，應養成良好衛生習慣，符合公費流感疫苗接種對象之民眾如依時程接種，將可於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

第二階段公費流感疫苗將在明天開打，對象是65歲以上長者及學齡前幼兒，但開打首日適...
第二階段公費流感疫苗將在明天開打，對象是65歲以上長者及學齡前幼兒，但開打首日適逢周日，衛福部疾管署表示，全國約有1305家衛生所及合約院所可在明天提供接種服務。本報資料照片
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流感疫苗衛生所

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