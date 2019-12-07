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天冷注意心血管疾病 吃溫熱食物採低鹽低脂

2019-12-07 13:40中央社 台南7日電

奇美醫學中心今天舉辦經導管心臟瓣膜置換術病友會活動，營養師戴紋君建議心臟血管相關疾病患者在天氣冷時多選擇溫熱食物，也要注意水腫情況，建議採低鹽、低脂及均衡飲食。

多名曾接受經導管主動脈瓣膜置換術的病友上午受邀到奇美醫學中心參加病友會活動，院方安排醫師分享相關疾病知識，還有營養師提供營養保健注意事項、物理治療師提供動動健康操教學。

奇美醫學中心心臟血管內科主任陳志成表示，接受心臟瓣膜置換術的病友，大多是因年齡增長而導致主動脈瓣膜鈣化，造成主動脈瓣膜狹窄。如果只靠藥物治療，兩年平均存活率約50%，傳統開胸手術對70、80歲的病患來說風險較大，經導管主動脈瓣膜置換術傷口小、恢復快，在美國已是常見做法。

陳志成表示，主動脈瓣膜狹窄的病患可能有胸痛、呼吸急促、疲勞、頭重腳輕、心跳加快等症狀，但有時也完全沒有外在症狀。雖然老化是最主要原因，但氣溫較低時也較有可能出現症狀，提醒年紀較大的民眾提高警覺。

戴紋君表示，心血管相關疾病患者可能要注意水腫的情況，水分及鹽分的攝取都應適當控制，因此建議採低鹽、低脂及均衡飲食。

她說，氣溫較低時除了注意保暖，也應該盡量選擇溫熱的食物。但許多人會在此時吃的火鍋、麻辣鍋，可能會有湯頭鹽分過高、太辛辣、以及火鍋料等加工食品太多等疑慮，建議患者應盡量避免比較好。

患者火鍋

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