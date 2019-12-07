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新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北捷運公司昨天首度公開電子票證「忠誠度回饋」新方案，確定將取消原先的電票8折優惠，消息一出後引起各界熱議，北捷上午舉行記者會再次對外說明，對於新北市交通局反映北捷無充分溝通，計畫應暫緩，北捷回應，本周二有向新北方面說明，下周一會再進一步溝通、爭取認同。

北捷企畫處長吳俊佑指出，新方案鎖定通勤、通學和捷運常客，其中北捷約有60%的旅客屬於短距離(8公里以下)乘車族群，忠誠度回饋方案要鼓勵過去偶爾搭的民眾經常搭，經常搭的更常搭，搭越多現金回饋比例越高。

關於新方案上路後，北捷財務狀況有何變化，吳俊佑說明，新方案上路後粗估每年可多約3億盈收，相當於成長百分之二，但實際情形仍得在方案上路後持續觀察，包含補貼金額、運量、民眾使用情形、使用習慣改變等，大概都需6個月觀察。

至於新方案何時上路，北捷說明，預計明年1月舉行董事會，待董事們討論通過後，再經北市府核定，最快也得在農曆年後。

另外，北捷提醒，新方案上路前一個月，雖仍維持8折優惠，但北捷便會開始比照新方案的優惠方式，統計民眾該月乘車次數，並在正式實施當月1日結算後，將回饋金做為紅包送給民眾，也呼籲民眾，養成使用同一張票卡習慣，才能集中累積搭乘次數，獲得最多回饋金，也建議民眾多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益。

「忠誠度回饋」優惠，以民眾當月(每月1日0時至該月最後1日24時)乘車次數計算，「進站刷卡、出站扣款」為1次，民眾在下個月起的6個月內，再次使用同一張卡刷卡乘車時，回饋金便會自動加值至卡內，適用於悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫有錢卡等4種電子票證。

根據新方案，民眾以電子票證搭乘捷運，每月11至20次享現金回饋百分之10；21至30次享現金回饋百分之15；31至40次享現金回饋百分之20；41至50次享現金回饋百分之25；51次以上則享現金回饋百分之30。當月回饋金就是前月搭乘總金額乘以現金回饋比率，回饋金消費者可自由運用，適用於悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫有錢卡等4種電子票證。

北捷上午舉行記者會，再次對外說明電子票證「忠誠度回饋」新方案。記者郭頤／攝影
北捷上午舉行記者會，再次對外說明電子票證「忠誠度回饋」新方案。記者郭頤／攝影
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