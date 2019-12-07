國際傳降糖藥含致癌NDMA 食藥署限制檢驗合格才能輸入

國際陸續傳出部分降血壓、胃藥與第二型糖尿病用藥遭驗出具動物致癌性雜質。衛福部食藥署表示，除了持續呼籲業者自主管理，12月5日起我國限制沙坦類（Sartan）、雷尼替定（ranitidine）與二甲雙胍類藥物（metformin）檢驗證實NDMA低於限量才能輸入。食藥署也抽驗市面上30餘款二甲雙胍類藥物，待結果出爐再公告。

食藥署表示，依國際藥政管理單位推論，NDMA不純物的產生可能與製程相關，隨著檢驗技術更靈敏才陸續傳出藥品摻有這種雜質；目前各國藥典尚未訂定NDMA的檢驗方法及限量標準。不過，我國「中華藥典」將陸續納將NDMA檢驗規格納入，目前優先將沙坦類降血壓藥的檢驗規格納入，預計今年底完成。

新加坡衛生科學局3日召回三款含有N-亞硝基二甲胺（NDMA）的二甲雙胍類降血糖用藥，美國食品藥品監督管理局5日聲明表示，正著手調查市面二甲雙胍類藥品是否含有NDMA，以及它是否超過每日攝取量上限96奈克；若發現市面產品濃度高，不排除啟動召回。

我食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，上述三款藥品我國均未核准且未輸入。食藥署已針對藥品中亞硝胺類不純物採取風險管控措施，11月13日發文給藥品相關公學協會轉知藥品製造或輸入業者，要求主動評估及檢測藥品製程。