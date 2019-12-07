親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

國際傳降糖藥含致癌NDMA 食藥署限制檢驗合格才能輸入

2019-12-07 11:02聯合報 記者羅真／台北即時報導

國際陸續傳出部分降血壓、胃藥與第二型糖尿病用藥遭驗出具動物致癌性雜質。衛福部食藥署表示，除了持續呼籲業者自主管理，12月5日起我國限制沙坦類（Sartan）、雷尼替定（ranitidine）與二甲雙胍類藥物（metformin）檢驗證實NDMA低於限量才能輸入。食藥署也抽驗市面上30餘款二甲雙胍類藥物，待結果出爐再公告。

食藥署表示，依國際藥政管理單位推論，NDMA不純物的產生可能與製程相關，隨著檢驗技術更靈敏才陸續傳出藥品摻有這種雜質；目前各國藥典尚未訂定NDMA的檢驗方法及限量標準。不過，我國「中華藥典」將陸續納將NDMA檢驗規格納入，目前優先將沙坦類降血壓藥的檢驗規格納入，預計今年底完成。

新加坡衛生科學局3日召回三款含有N-亞硝基二甲胺（NDMA）的二甲雙胍類降血糖用藥，美國食品藥品監督管理局5日聲明表示，正著手調查市面二甲雙胍類藥品是否含有NDMA，以及它是否超過每日攝取量上限96奈克；若發現市面產品濃度高，不排除啟動召回。

我食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，上述三款藥品我國均未核准且未輸入。食藥署已針對藥品中亞硝胺類不純物採取風險管控措施，11月13日發文給藥品相關公學協會轉知藥品製造或輸入業者，要求主動評估及檢測藥品製程。

另外，12月5日起要求風險程度較高的成分逐批檢驗原料藥，經檢驗合格者，始得輸入或供製劑使用；其中包括日前陸續出問題的沙坦類、雷尼替定與二甲雙胍類藥物，二甲雙胍類成分藥物目前共發出140張許可證、其中110張目前有在生產藥物。

衛福部食藥署藥品組科長洪國登（左）與簡任技正黃琴喨。記者羅真／攝影
衛福部食藥署藥品組科長洪國登（左）與簡任技正黃琴喨。記者羅真／攝影
分享

食藥署衛福部抽驗

延伸閱讀

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口...

半夜睡覺腳抽筋，補鈣就對了？專家說明抽筋可能...

青光眼手術常用藥缺貨 食藥署緊急核准專案進口

食藥署推醫療器材GDP 若專法未過明年將推...

美國蘿蔓生菜爆大腸桿菌汙染 食藥署加強進口管...

美國蘿蔓生菜再爆大腸桿菌汙染 食藥署要求無汙...

相關新聞

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

連日雨告一段落 轉乾冷今晚明晨注意低溫

2019-12-07 09:20

搭高鐵返鄉 大學生5折優惠10日起開放購票

2019-12-06 16:21

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

北捷電子票證優惠 改看「忠誠度」

2019-12-07 00:49

長者與學齡前幼兒注意 第二階段公費流感疫苗明天開打

2019-12-07 11:33

新北怨北捷取消8折沒溝通 北捷：下周一進一步說明

2019-12-07 11:33

48歲工程師罹罕癌 積極抗癌精準治療讓他找到喉結了

2019-12-07 11:07

明後天更冷！苗栗以北低溫下探10度 高山降雪機率降低

2019-12-07 09:34

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

2019-12-07 08:07

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

張榮發基金會 獲海洋教育推手獎

2019-12-07 01:20

精神科注意 14組混搭藥恐致命

2019-12-07 01:12

包機補助放寬 半滿就有得拿

2019-12-07 00:57

健康你我他／勤泡湯、按摩 天天健行腳不痠

2019-12-07 00:25

提升病友參與 讓健保變更好

2019-12-07 00:23

口腔癌治療準則改寫 存活率增3成

2019-12-07 00:19

科普好健康／癌症治療與生育 不必二選一

2019-12-07 00:17

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

2019-12-06 18:02

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40

《冰雪奇緣2》：不敗的音樂劇萬用公式成敗筆

2019-12-06 17:27

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

2019-12-06 16:45

仁慈醫院早療治療室啟用 提升新湖地區遲緩兒早療能量

2019-12-06 16:39

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 16:36

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

2019-12-06 16:13

《冰雪奇緣2》：故事無趣但畫面滿分之作

2019-12-06 16:03

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

2019-12-06 16:01

流感疫苗第二階段施打 南投醫院周日開放疫苗接種

2019-12-06 15:22

飲食西化每年每人只吃45公斤米 農糧署推廣精緻好米

2019-12-06 15:22

高雄農改場毛豆蘿蔔試驗田 獲有機、綠保驗證

2019-12-06 15:01

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44

冷氣團接力 明晨低溫探10度

2019-12-06 14:37

陸誘鼠腸入台？中華郵政了解中

2019-12-06 14:34

部分第四期口腔癌動手術 存活率較高

2019-12-06 14:32
看更多

熱門文章

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕

2019-12-06 13:08

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

公司哪個部門最難相處？ 網指2處「城府最深」

2019-12-06 16:08

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40

陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

2019-12-06 12:43

前女友要求假扮情侶參加婚禮 男霸氣回絕還封鎖

2019-12-06 15:24

女廁排隊人多她衝男廁解決 男網友淡定這樣說

2019-12-06 14:00

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

潮旅店免費住一晚！板橋有吃又有玩　一個背包馬上入住

2019-12-06 11:50

麥胞注意！麥當勞服飾品牌上線 20多種周邊小物一次購足

2019-12-06 14:01

社會新鮮人月薪7萬 他好奇在台北是什麼等級？

2019-12-06 15:57

阿滴英文違反勞基法 台北市勞動局裁罰4萬元

2019-12-06 21:07

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

2019-12-06 16:13

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

2019-12-06 13:26

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

2019-12-06 18:02

Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

2019-12-06 21:45

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 16:36

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53

搭高鐵返鄉 大學生5折優惠10日起開放購票

2019-12-06 16:21

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

2019-12-06 16:45

14組致命混搭藥健保示警 灰指甲藥、贊安諾不可同時吃

2019-12-06 14:13

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

2019-12-06 16:01

合歡山氣溫低只見冰珠 武嶺松雪樓尚未降雪

2019-12-06 11:56

「路易莎」插旗蔦屋書店南港店！開幕限定咖啡買一送一

2019-12-06 12:52

陳庭妮胖到人生巔峰出席COACH派對 福原愛、郭雪芙高效率買下去

2019-12-06 20:37

王陽明差點和高以翔同天錄影 陳庭妮至今仍覺得難相信

2019-12-06 20:25

每日星座運勢／雙子愛神降臨情緒高　學習知識增長

2019-12-07 00:00

長庚改寫國際治療建議 口腔癌T4b期手術存活率增三成

2019-12-06 11:50

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

氣象局：未達零度以下 氣象局明天清晨之前都有機會降雪

2019-12-06 12:25

秋冬國旅補助延長至明年1月底 觀光局：適時增加經費

2019-12-06 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top