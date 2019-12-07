連日雨告一段落 轉乾冷今晚明晨注意低溫

連日的雨勢終於要告一段落了，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，隨著大陸冷氣團乾冷空氣南下，台灣附近的水氣明顯減少，中南部的雨勢先停止，今天轉為多雲天氣，陽光慢慢有機會露臉，迎風面的北部、東半部白天期間仍有局部小雨或飄雨機會，入夜後也將轉為多雲天氣，正式告別連續幾天濕冷的天氣型態，高山地區的降雪機會也因為空氣轉乾，今天白天之後就降雪機會已經大幅降低。

但是冷空氣南下也造成溫度偏低的狀況，他說，今天清晨中北部空曠地區已經出現11至13度的低溫，白天期間溫度也不容易上升，中北部、東北部高溫預估都只有14至16度左右，今晚到明天清晨因為雲層散開，輻射冷卻效應明顯，各地空曠地區低溫有機會降到10至12度間，要等到明天白天陽光普照之後，溫度才會逐漸回升，雖然天氣型態轉為乾冷，但是偏低的溫度，要注意自身以及家人的身體健康。

經歷本周濕冷的天氣型態後，展望下周的天氣又將是一番大不相同的局面，吳聖宇表示，冷空氣再度偏弱，暖空氣明顯回歸，自下周一白天起溫度逐漸上升，雖然預期周三到周四有一股東北季風增強，但是強度明顯比本周的冷空氣弱了許多，預期只有北台灣有轉涼的感覺。