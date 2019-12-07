國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

繼部分降血壓藥與胃藥遭驗出具動物致癌性雜質，又傳第二型糖尿病用藥也遭殃，新加坡衛生科學局近日召回三款二甲雙胍類（metformin）降血糖用藥，美國食品藥品監督管理局也著手針對市面產品進行檢驗。我國食藥署表示，台灣並未進口該三款問題用藥，且食藥署近期檢驗市面二甲雙胍類用藥，目前未驗出有異，將持續追蹤。

新加坡衛生科學局3日召回三款二甲雙胍類降血糖用藥，美國食品藥品監督管理局隨後於5日發聲明表示，N-亞硝基二甲胺（NDMA）是常見於食物與水中的雜質，而國際傳出二甲雙胍類藥品中的含量在自然存在的範圍之內、攝入低劑量並不會造成危害，因此呼籲用藥患者目前應持續服藥。同時，美方正著手調查市面二甲雙胍類藥品是否含有NDMA，以及它是否超過每日攝取量上限96奈克；若發現市面產品濃度高，不排除啟動召回。

衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，台灣並未進口該三款問題用藥，且食藥署先前已針對台灣市面二甲雙胍類用藥進行檢驗，目前未驗出有異，將持續追蹤，同時也已請業者加強自主管理。

洪國登表示，國際上陸續傳出沙坦類（Sartan）、雷尼替定（ranitidine）與二甲雙胍類藥物等遭驗出NDMA，國際藥政管理單位推論這種雜質的產生可能與製程相關。