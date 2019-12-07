國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品
繼部分降血壓藥與胃藥遭驗出具動物致癌性雜質，又傳第二型糖尿病用藥也遭殃，新加坡衛生科學局近日召回三款二甲雙胍類（metformin）降血糖用藥，美國食品藥品監督管理局也著手針對市面產品進行檢驗。我國食藥署表示，台灣並未進口該三款問題用藥，且食藥署近期檢驗市面二甲雙胍類用藥，目前未驗出有異，將持續追蹤。
新加坡衛生科學局3日召回三款二甲雙胍類降血糖用藥，美國食品藥品監督管理局隨後於5日發聲明表示，N-亞硝基二甲胺（NDMA）是常見於食物與水中的雜質，而國際傳出二甲雙胍類藥品中的含量在自然存在的範圍之內、攝入低劑量並不會造成危害，因此呼籲用藥患者目前應持續服藥。同時，美方正著手調查市面二甲雙胍類藥品是否含有NDMA，以及它是否超過每日攝取量上限96奈克；若發現市面產品濃度高，不排除啟動召回。
衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，台灣並未進口該三款問題用藥，且食藥署先前已針對台灣市面二甲雙胍類用藥進行檢驗，目前未驗出有異，將持續追蹤，同時也已請業者加強自主管理。
洪國登表示，國際上陸續傳出沙坦類（Sartan）、雷尼替定（ranitidine）與二甲雙胍類藥物等遭驗出NDMA，國際藥政管理單位推論這種雜質的產生可能與製程相關。
因此，食藥署先前盤點44種可能受影響的藥品進行檢驗，藥品類別包含抗生素類、抗組織胺類、精神用藥類以及跟這幾起藥物出包事件疑似具共通性的四唑環化結構（tetrazole ring）類等。接著針對民眾長期使用、用量大的慢性病用藥優先進行檢驗，二甲雙胍類藥品就是第一批。另外43種成分將陸續檢驗，針對抗生素等短期用藥有可能請廠商自行檢驗。
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