親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票

國際再傳降血糖藥含致癌物NDMA 我國未進口問題產品

2019-12-07 08:07聯合報 記者羅真／台北即時報導

繼部分降血壓藥與胃藥遭驗出具動物致癌性雜質，又傳第二型糖尿病用藥也遭殃，新加坡衛生科學局近日召回三款二甲雙胍類（metformin）降血糖用藥，美國食品藥品監督管理局也著手針對市面產品進行檢驗。我國食藥署表示，台灣並未進口該三款問題用藥，且食藥署近期檢驗市面二甲雙胍類用藥，目前未驗出有異，將持續追蹤。

新加坡衛生科學局3日召回三款二甲雙胍類降血糖用藥，美國食品藥品監督管理局隨後於5日發聲明表示，N-亞硝基二甲胺（NDMA）是常見於食物與水中的雜質，而國際傳出二甲雙胍類藥品中的含量在自然存在的範圍之內、攝入低劑量並不會造成危害，因此呼籲用藥患者目前應持續服藥。同時，美方正著手調查市面二甲雙胍類藥品是否含有NDMA，以及它是否超過每日攝取量上限96奈克；若發現市面產品濃度高，不排除啟動召回。

衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，台灣並未進口該三款問題用藥，且食藥署先前已針對台灣市面二甲雙胍類用藥進行檢驗，目前未驗出有異，將持續追蹤，同時也已請業者加強自主管理。

洪國登表示，國際上陸續傳出沙坦類（Sartan）、雷尼替定（ranitidine）與二甲雙胍類藥物等遭驗出NDMA，國際藥政管理單位推論這種雜質的產生可能與製程相關。

因此，食藥署先前盤點44種可能受影響的藥品進行檢驗，藥品類別包含抗生素類、抗組織胺類、精神用藥類以及跟這幾起藥物出包事件疑似具共通性的四唑環化結構（tetrazole ring）類等。接著針對民眾長期使用、用量大的慢性病用藥優先進行檢驗，二甲雙胍類藥品就是第一批。另外43種成分將陸續檢驗，針對抗生素等短期用藥有可能請廠商自行檢驗。

藥品示意圖，非當事用藥。本報資料照片
藥品示意圖，非當事用藥。本報資料照片
分享

食藥署抗生素新加坡糖尿病

延伸閱讀

「雞角刺茶」降血糖？ 國健署急闢謠：全株有毒

糖尿病用藥主成分不足 廠商主動通報回收

潘懷宗／令人恐慌的致癌物 是將藥吞下肚才大量...

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

胃藥疑致癌 23項限期回收

23胃藥檢驗不合格或未交報告！食藥署要求11...

相關新聞

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

搭高鐵返鄉 大學生5折優惠10日起開放購票

2019-12-06 16:21

台灣東部海域發生4.7地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-12-07 04:02

北捷電子票證優惠 改看「忠誠度」

2019-12-07 00:49

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00

張榮發基金會 獲海洋教育推手獎

2019-12-07 01:20

精神科注意 14組混搭藥恐致命

2019-12-07 01:12

包機補助放寬 半滿就有得拿

2019-12-07 00:57

健康你我他／勤泡湯、按摩 天天健行腳不痠

2019-12-07 00:25

提升病友參與 讓健保變更好

2019-12-07 00:23

口腔癌治療準則改寫 存活率增3成

2019-12-07 00:19

科普好健康／癌症治療與生育 不必二選一

2019-12-07 00:17

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

2019-12-06 18:02

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40

《冰雪奇緣2》：不敗的音樂劇萬用公式成敗筆

2019-12-06 17:27

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

2019-12-06 16:45

仁慈醫院早療治療室啟用 提升新湖地區遲緩兒早療能量

2019-12-06 16:39

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 16:36

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

2019-12-06 16:13

《冰雪奇緣2》：故事無趣但畫面滿分之作

2019-12-06 16:03

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

2019-12-06 16:01

流感疫苗第二階段施打 南投醫院周日開放疫苗接種

2019-12-06 15:22

飲食西化每年每人只吃45公斤米 農糧署推廣精緻好米

2019-12-06 15:22

高雄農改場毛豆蘿蔔試驗田 獲有機、綠保驗證

2019-12-06 15:01

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44

冷氣團接力 明晨低溫探10度

2019-12-06 14:37

陸誘鼠腸入台？中華郵政了解中

2019-12-06 14:34

部分第四期口腔癌動手術 存活率較高

2019-12-06 14:32

僵直性脊椎炎常錯當生長痛 易延誤就醫

2019-12-06 14:32

網購陸捕鼠器附肉腸 我非洲豬瘟曝險

2019-12-06 14:32

周杰倫也受其苦…中研院發現僵直性脊椎炎致病關鍵

2019-12-06 14:31

北捷出口音樂節壓軸場 瀑布造景陪你同樂

2019-12-06 14:29

聯合國統計：婦女受暴年損失約1.5兆美元

2019-12-06 14:27

交通部放寬國際包機來台補助

2019-12-06 14:24

避當歸抗凝血劑等恐怖組合 中國醫建立中西藥比對系統

2019-12-06 14:21
看更多

熱門文章

氣象局：晚上起又一波冷氣團 明晨低溫探10、11度

2019-12-06 09:01

影／雪山染白！冷氣團夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

從事水電業被相親對象看不起 自曝老闆身分態度大轉變

2019-12-06 09:32

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕

2019-12-06 13:08

大陸冷氣團南下入夜降溫明顯 明低溫下探11度

2019-12-06 22:13

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

公司哪個部門最難相處？ 網指2處「城府最深」

2019-12-06 16:08

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40

非洲豬瘟防疫破口？ 網購捕鼠夾附肉腸寄來台灣

2019-12-06 10:17

陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

2019-12-06 12:43

大姑沒換室內拖鞋被唸竟嗆「這我娘家」 人妻怒：白目

2019-12-06 10:46

前女友要求假扮情侶參加婚禮 男霸氣回絕還封鎖

2019-12-06 15:24

女廁排隊人多她衝男廁解決 男網友淡定這樣說

2019-12-06 14:00

懶人吃蝦不用自己剝！超浮誇「大白蝦麵線」鋪好鋪滿 用湯匙直接熱熱吃

2019-12-06 17:32

潮旅店免費住一晚！板橋有吃又有玩　一個背包馬上入住

2019-12-06 11:50

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再現

2019-12-06 11:13

麥胞注意！麥當勞服飾品牌上線 20多種周邊小物一次購足

2019-12-06 14:01

社會新鮮人月薪7萬 他好奇在台北是什麼等級？

2019-12-06 15:57

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

2019-12-06 16:13

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

2019-12-06 13:26

阿滴英文違反勞基法 台北市勞動局裁罰4萬元

2019-12-06 21:07

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

母為養家育子做過八大行業 兒一句話讓她好感動

2019-12-06 11:42

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

2019-12-06 18:02

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 16:36

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

2019-12-06 16:45

北台灣8縣市發特報 台北市提防大豪雨

2019-12-06 11:42

搭高鐵返鄉 大學生5折優惠10日起開放購票

2019-12-06 16:21

Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

2019-12-06 21:45

星巴克買大杯比特大杯划算？ 網友一句話酸爆

2019-12-05 17:17

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

2019-12-06 16:01

合歡山氣溫低只見冰珠 武嶺松雪樓尚未降雪

2019-12-06 11:56

「路易莎」插旗蔦屋書店南港店！開幕限定咖啡買一送一

2019-12-06 12:52

雪山合歡山降瑞雪 今晨平地最低溫新竹9度

2019-12-07 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top