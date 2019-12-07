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乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至上午5時，平地最低溫為新竹寶山9.0度，大台北約在11、12度，包括新北石門區11.1度、台北大安區12.4度；中南部約在12、13，為台中神岡區11.8度、台南六甲區12.5度)，明顯轉冷。

今天大陸冷氣團的乾冷空氣緊接南下，中南部先轉乾冷，北台灣白天亦將由濕冷轉乾冷。他說，今晚、明晨氣溫降至最低，因晴朗、輻射冷卻的加成，中部以北平地最低氣溫將降至10、11度，其他地區的平地也在11至13度，要注意保暖。今天北部氣溫11至16度、中部12至18度、南部13至20度、東部12至19度。

明天仍受大陸冷氣團影響，白天雖有陽光、仍偏冷；明晚、下周一晨空曠平地仍將降至11、12度。下周一、二冷空氣減弱，氣溫明顯回升、日夜溫差大。

他說，最新模式模擬顯示，這波大陸冷氣團之後，下周並無冷空氣南下，尤其是下周五之後愈來愈暖，有暫離冬天的錯覺。下周三、周四微弱東北季風影響，迎風面東北部、東部及大台北東側有局部短暫雨，但沒有冷空氣，僅高溫略降、低溫不降反升。下周五西半部晴朗、明顯偏暖，東半部有零星降雨的機率。

今天大陸冷氣團的乾冷空氣緊接南下，中南部先轉乾冷，北台灣白天亦將由濕冷轉乾冷。本...
今天大陸冷氣團的乾冷空氣緊接南下，中南部先轉乾冷，北台灣白天亦將由濕冷轉乾冷。本報資料照片
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冷氣團低溫保暖天氣動態

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