年度代表字「亂」！家長有感：看育兒補助就知有多亂

台灣社會的亂象，也表現在幼兒補助制度的混亂，家長申請補助時很困擾、麻煩。聯合報系資料照／記者羅紹平攝影 分享 facebook

中國信託文教基金會與聯合報合辦的「台灣2019代表字大選」，下午公布票選結果，「 亂」字拿到最高票，同時也是2008年台灣首屆代表字大選的第一名，是歷經12屆選拔，首次出現「回鍋」的年度代表字。

一對兒女分別念幼兒園中班、小班的林太太，對於台灣的亂象，特別有感，光以不斷加碼的育兒津貼等幼兒補助為例，制度就亂到不行，從0到2、2到4、5到6歲的補助都不一樣，且分屬教育部、衛福部等不同單位管，有的縣市還另有規定；此外，幼兒園又分公立、非營利、準公共、私立等4種，每種補助都不一樣，讓制度更加紊亂。

「政府部會、不同年齡層的補助，整合在一起有那麼難嗎？」林太太感嘆，正因為制度混亂，又往往是年中才臨時宣布，缺乏宣導，很多家長還要自己上網看懶人包，應該有許多家長嫌麻煩、或根本不曉得補助改變而沒去申請、平白損失。

林太太說，最近為了選舉，政府又不斷開支票，加碼托育津貼、育兒津貼，蔡總統甚至喊出未來當選後，4年內育兒津貼由每月2500倍增到5000，但當選後是否會兌現支票，沒人曉得。

「兩黨惡鬥的社會氛圍，也讓人厭煩。」林太太說，國內假新聞充斥，不管是政治人物或一般民眾，大多人云亦云、以訛傳訛，不想了解真相，也讓家長擔心，在謊言充斥的混亂環境底下，如何把孩子教育好，變成一大難題。