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晚期口腔癌手術存活率增3成 長庚改寫治療準則

2019-12-06 20:45中央社 台北6日電

口腔癌高居國人10大癌症死因第5名，長庚醫院耗時5年研究發現，第4期局部侵犯較深的腫瘤（T4b）以手術治療的存活率，比非手術治療高30%，成功改寫國際行之有年的治療準則。

林口長庚醫院今天發布新聞稿公布此消息，林口長庚耳鼻喉部教授廖俊達表示，口腔癌高居國人10大癌症死因第5名，每年新增近6000個病例，由於口腔癌是外露型疾病，即使治療成功，手術切除腫瘤後，仍會影響顏面外觀、吞嚥、語言等功能，降低生活品質。

根據口腔癌流行病學調查，台灣屬於吃檳榔區域，有較多的第4期局部侵犯程度較深的腫瘤（T4b腫瘤）病人，美國國家綜合癌症網路（NCCN）治療指引建議應以非手術方式來治療，且腫瘤大於4公分（T3腫瘤）或腫瘤侵犯神經等中度危險族群，需接受術後放（化）療。

不過，林口長庚進行口腔癌5年存活率研究發現，T4b腫瘤病人接受手術有約50%存活率，而非手術者約只有20%存活率，證明T4b口腔癌因接受手術治療可提高30%存活率，成果於2006年發表在知名雜誌「癌症」（Cancer）。

此外，林口長庚團隊也發現，有28%病人即便不用接受術後放（化）療，也能有相當好的存活率，正因免除了放（化）療的副作用，反而擁有較好生活品質。

廖俊達解釋，口腔癌手術是一種對組織破壞性高的手術，約有55%病人會切除骨頭，33%病人會切除皮膚，如果病人接受術後放療，是對組織的第二次傷害，其中放療副作用可能導致放射性骨壞死，最令人擔憂。

正因有了這項成果，2008年至今已有超過1000名病患因此受惠，美國癌症聯合委員會（AJCC）更將T4b腫瘤定義從「不可切除的腫瘤」改為「非常晚期的局部腫瘤」，今年9月美國放射腫瘤學會官方雜誌（Int JRadiat Oncol Biol Phys）也刊登了這項治療準則，再次驗證其可行性，讓台灣醫療再度在世界發光。

廖俊達說，林口長庚建立的口腔癌治療準則如今已成為國內外處置指引，該院頭頸癌團隊的服務數量、成效及研究成績也超越歐美，每年吸引全球醫師前來吸取治療經驗，今年更以「建立口腔癌全球治療準則」，獲頒國家生技醫療品質獎（SNQ）醫療院所類金獎。

腫瘤手術口腔癌

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