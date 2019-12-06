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張榮發基金會 獲教育部首屆海洋教育貢獻獎

2019-12-06 20:24聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

為表彰致力推動海洋教育的團體、個人、地方政府及課程教學團隊，教育部今年首度舉辦「海洋教育推手獎」，經台灣海洋大學推薦，張榮發基金會獲頒團體獎。多年來提供數萬名清寒學子獎助金、成立長榮海事博物館、發起淨灘活動等，張榮發基金會表示，未來仍將堅守初心，繼續為海洋教育與環保盡心力。

張榮發基金會執行長鍾德美今從教育部長潘文忠手中接過表揚獎座。她表示，基金會創辦人張榮發，深知海運經貿發展對台灣如同臍帶一般重要，海事人才的培育、海洋意識的養成、海洋環境的保育等環環相扣、缺一不可，因此早在1970年代創立長榮海運初期，就設立海事學校助學金，更在2008年將畢生收藏逾4000件國內外海事文物捐出，成立長榮海事博物館，今年更開放全台高中以下12年國教師生免費入館，對推廣各項海洋教育肩負義不容辭的使命。

據統計，張榮發基金會近5年提供給全台海事相關科系學校清寒助學金近500萬元，共463人受惠，且該獎學金早在80年代普及至全國大專院校一般系所，擴大協助清寒學子就學，數十年下來金額已逾3億元，受惠人數超過數萬名。

張榮發基金會表示，長榮海事博物館除設有靜態展覽、多媒體遊戲設備，每年也舉辦冬夏令營、親子活動等各種海洋主題活動；此外，不定期辦理海洋文化系列講座，並多次協同長榮海運遠赴全台各鄉鎮舉辦職涯講座，鼓勵年輕學子拓展國際視野、幫助偏鄉弱勢學童探索職涯；同樣隸屬於基金會的「長榮交響樂團」，則經常受邀到世界各地演出，演奏海洋音樂撫慰人心。此外，基金會也在各地發起「海好有你」淨灘活動，鼓勵民眾攜家帶眷參與，讓孩子們從小養成愛護大自然的好習慣。

張榮發基金會說，教育是春風化雨、潤物無聲，基金會未來仍將堅守初心、默默耕耘，為相關海洋教育與環境保護等盡一份心力。

教育部今年首度舉辦「海洋教育推手獎」，張榮發基金會獲頒團體獎。張榮發基金會鍾德美...
教育部今年首度舉辦「海洋教育推手獎」，張榮發基金會獲頒團體獎。張榮發基金會鍾德美執行長(右)昨接受教育部潘文忠部長(左)頒獎。圖／張榮發基金會提供
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