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2019代表字「亂」！同志：性平同婚假消息滿天飛真的亂

2019-12-06 19:18聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

「台灣2019代表字大選」票選結果今天公布，「亂 」字在42個候選字中拔得頭籌，獲選為今年的年度代表字。「亂」同時也是2008年台灣首屆代表字大選的第一名，也是台灣代表字歷經12屆選拔，首次出現重複的「爐主」。由於今年也是同婚元年，愛家公投與同志團體互相激戰，男同志蔡先生無奈地說，今年一整年臉書、Line上，性平、同婚假消息滿天飛，希望混淆視聽的不實資訊可以徹底消失，杜絕混亂。

男同志蔡先生說，今年一整年，在臉書、Line上充斥著性平教育、愛滋病、同性婚姻相關的假消息、假資訊，他只能靠一己之力，努力找數據跟身邊人溝通、澄清，讓人感到疲憊，他希望新年度可以杜絕假消息，讓那些散播不實資訊、混淆視聽的台灣亂源徹底消失。

對於今年代表字「亂」，在台定居38年的新住民張婉貞也很有感。她說，尤其是政黨惡鬥，無法就事論事，只因為立場不同，為反對而反對，不論是非對錯，是很不好的示範。張婉貞提到，就連日前國外朋友造訪台灣，打開電視新聞看到立委打成一團，也驚訝台灣怎麼這麼亂？她無從辯解，只能無言以對。

勞工林先生認為，今年與其說是「亂」，倒不如是「謊」或「騙」，許多政治人物都背棄承諾，總統蔡英文曾說勞工是她心中最軟的一塊，但實際上卻沒有對勞工多加關照，反而屢屢站在資方那邊；國民黨總統候選人韓國瑜曾對高雄市民承諾不會落跑，結果任期做不到一年就放「韓」假，諸如此類的事情很多。

另一位勞工李雅雯對於「亂」字，則保持正面看法。她表示，正是因為台灣擁有自由民主，能包容各種不同聲音，百家爭鳴，亂，反映的是台灣的生命力及多元開放。

代表字同志同婚

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