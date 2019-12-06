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疣胸琉璃蟻災入侵住家 農委會：全台6縣市29個鄉鎮淪陷

2019-12-06 17:40聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

面對疣胸琉璃蟻侵擾農園甚至大舉入侵住家，特別是季節性號蟻災數量大增，農委會環保署今天終於齊集特有生物研究保育中心，舉辦疣胸琉璃蟻防治座談會，副主委黃金城表示，面對全台已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來將由中央接手，將編列4500萬經費，進行全台的全面防治，避免蟻災持續干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活。

螞蟻專家林宗岐說明，疣胸琉璃蟻是台灣本土性蟻類，蟻巢屬多蟻后型，分布在海拔500 至600 公尺以下山麓竹林、雜木林、荒廢地及農園等環境，原本並不對人類居家環境造成影響，近年來疣胸琉璃蟻喜歡在隱蔽性高的環境築巢，族群數量增高時會侵入居家環境，在天花板、隔間夾板、電箱等居家設施築巢，造成民眾生活困擾。

民眾可自製液態餌劑誘殺（3%硼酸混合10-20%蔗糖水），利用螞蟻特殊取食性，讓工蟻將含毒誘餌搬回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，透過擒賊先擒王策略，滅除巢內螞蟻。肥皂水、皂素和噴霧型的一般環境用藥則是觸殺效果，用來快速除滅在巢外造成騷擾的蟻群。

副主委黃金城說，疣胸琉璃蟻不直接危害農作物，農業上未針對該蟻核准使用農藥，但其會取食半翅目昆蟲分泌的蜜露，常與介殼蟲或蚜蟲共生，因此農園環境管理相當重要，若能全面落實清園及病蟲害防治，該蟻田間數量就會隨之減少。

近年中部地區疣胸琉璃蟻族群數量增多，南投縣7 鄉鎮、嘉義縣梅山鄉及番路鄉發生較嚴重，新竹市（高峰里）及苗栗縣西湖鄉（龍洞村）亦有分布，農委會為避免疣胸琉璃蟻騷擾，不但農園應注重環境清理及田間管理，加強防除與其共生的蚜蟲與介殼蟲，降低田間族群密度，居家清理竹竿、水管與廢棄物，避免其藏匿或攀爬侵入，可使用液態餌劑誘殺，輔以環境用藥或肥皂水防治。

環保署副署長沈志修也指出，請民眾加強居家環境清理，移除竹竿、水管等其藉以攀爬侵入住家的物品，必要時，可使用環保署核准的環境用藥進行防治。如欲瞭解蟻類防治方式，可至環境用藥安全使用宣導網查詢，如有環境用藥相關問題，可洽詢環保署毒物及化學物質局。

農委副主委黃金城表示全台疣胸琉璃蟻蟻災，已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來將由中...
農委副主委黃金城表示全台疣胸琉璃蟻蟻災，已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來將由中央接手防治。記者黑中亮／攝影
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農委副主委黃金城表示全台疣胸琉璃蟻蟻災，已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來將由中...
農委副主委黃金城表示全台疣胸琉璃蟻蟻災，已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來將由中央接手防治。記者黑中亮／攝影
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農委副主委黃金城（右）表示全台疣胸琉璃蟻蟻災，已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來...
農委副主委黃金城（右）表示全台疣胸琉璃蟻蟻災，已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來將由中央接手防治。記者黑中亮／攝影
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農委副主委黃金城（右）表示全台疣胸琉璃蟻蟻災，已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來...
農委副主委黃金城（右）表示全台疣胸琉璃蟻蟻災，已有6縣市29個鄉鎮淪陷，強調未來將由中央接手防治。記者黑中亮／攝影
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環保署農委會新竹

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