阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

隨著綿綿細雨，已經顯露楓紅的阿里山上，有不少紅葉被雨水打落。儘管濕冷的天氣略顯不便，但是卻也提前創造出「紅葉地毯」的詩意美景，成為賞楓的另一種樂趣。旅遊達人也透露，目前阿里山遊樂園內的紅葉僅有2～3成轉紅，隨著下週轉晴與冷氣團來臨，將會迎來更明顯的紅葉美景，包括祝山、小笠原山等地，都是適合登山賞楓的景點。

每年約從10、11月開始，阿里山就迎來一年一度的紅葉旺季，其中12月更是楓葉最美的季節。目前阿里山的紅葉，以台灣三角楓、青楓以及台灣紅榨楓為主，不只是森林遊樂園區內可以賞楓，甚至在台18線公路至塔塔加路段，自10月下旬開始至12月期間，沿途也都可以賞紅葉。

不定時會於「漫步在雲端的阿里山」粉絲團分享阿里山旅遊資訊、美照的攝影達人黃源明表示，目前阿里山遊樂園內的賞楓景點，約有2～3成轉紅。近日阿里山也降下綿綿細雨，造成部份紅葉落地，形成「紅葉地毯」。不同於掛在樹梢上的紅葉，遍地豔紅的落葉與滿地綠意相互輝映，反而顯現另一種大自然的美感，再搭配山嵐霧氣，更添詩情畫意。許多網友看見「紅葉地毯」的美照，直呼「捨不得踏上去！」、「根本不用去日本」