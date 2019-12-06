北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

台北捷運公司今赴台北市議會交通委員會審查年度預算，對於外界關注的電子票證優惠方案，北捷公布初步規畫方案，預計採現金回饋方式，依每卡每月累積搭乘次數，決定回饋比例，如每月搭31至40次，現金回饋20%，也就是說，當月回饋金等於前月搭乘金乘上20%；北捷強調，該方案仍須經過行政程序核定，並非完整定案，最快也得明年2月才能正式上線。

北捷表示，1280元月票對於長程旅客較有利，為彌補短程的通勤、通學族群，規畫以搭乘忠誠度設計優惠方式，初步規畫以現金回饋方式，代替原先的電子票證8折優惠。

北捷說明，會經後台系統計算，持卡人每個月從1日到月底共搭乘幾次捷運，依不同搭乘次數，給予不同的現金回饋比例，現金回饋會在持卡人下月首次進入捷運閘門時，自動加值於電子票證內。

北捷表示，以每月搭乘51次以上的民眾為例，現金回饋比例為30%，相當於7折優惠。以一個月22天上班日計算，對於一般上班族、學生族要搭乘超過51次並非難事，符合忠誠度越高，優惠回饋越多的目標，也優於原先電子票證的8折優惠。

根據北捷公開的調整方案，民眾以電子票證搭乘捷運，每月11至20次，現金回饋10%；21至30次，現金回饋15%；31至40次，現金回饋20%；41至50次，現金回饋25%；51次以上，現金回饋30%，當月回饋金就是前月搭乘金額（以全票累計）乘以現金回饋比例。