親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

瘟疫戒嚴？麻疹疫情失控 薩摩亞「全境封鎖」大防疫

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

2019-12-06 16:13聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

海拔超過3000公尺的合歡山松雪樓一帶，今天中午飄雪，不少遊客追雪成功，非常興奮，直呼好美，細雪有如鵝毛，持續飄落已兩個多小時。公路總局太魯閣工務段剛宣布，台14甲線33公里（合歡山遊客中心）至37公里（小風口）路段，因持續降冰霰，路面濕滑，下午4時起限加掛雪鏈車輛通行。警方提醒，山區寒冷且道路濕滑，民眾若要上山追雪，一定要作好充足準備。

花蓮新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁說，今天中午高山氣溫降至零度左右，約在中午12時45分，台14甲路邊枝葉先是結起冰霰，接著到下午1時，海拔3145公尺的松雪樓開始飄雪，且綿綿的雪勢不斷。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文表示，台14甲36.5公里處，海拔約3000公尺的合歡山小風口一帶，今天也降雪。

連日來山區都有不少民眾追雪，前兩天落空，今天氣候濕冷，一早松雪樓停車場就有民眾上山等雪，甚至還有年輕學生非常熱血騎機車上山，喜見飄雪美景，有人拿出雨傘倒著接雪，直說好美。

新城警分局提醒，入夜後氣溫還可能更低，因山區道路濕滑，還有結冰可能，這幾天民眾若要上山追雪，一定要作好準備，注意安全，避免受困雪地，且也要穿著足夠禦寒的保暖衣物。

公路總局已宣布，今天合歡山路段入夜後3000公尺以上路段氣溫普遍在攝氏0度以下，預估夜間最低溫會到零下2度，路面結冰機率高，考量夜間行駛安全，今晚7時至明天清晨7時，台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41K）路段預警性封閉，明天視天候及道路狀況後再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

合歡山區今天午後飄雪，台14甲位於高山的路段，沿線可見枝葉結冰。圖／新城警分局提...
合歡山區今天午後飄雪，台14甲位於高山的路段，沿線可見枝葉結冰。圖／新城警分局提供
分享
合歡山區今天午後飄雪，台14甲位於高山的路段，沿線可見枝葉結冰。圖／新城警分局提...
合歡山區今天午後飄雪，台14甲位於高山的路段，沿線可見枝葉結冰。圖／新城警分局提供
分享
花蓮合歡山山區，今天中午過後飄雪。圖／太魯閣國家公園管理處提供
花蓮合歡山山區，今天中午過後飄雪。圖／太魯閣國家公園管理處提供
分享
海拔3150公尺的合歡山松雪樓，今天中午氣溫降至接近攝氏零度，午後飄雪。圖／新城...
海拔3150公尺的合歡山松雪樓，今天中午氣溫降至接近攝氏零度，午後飄雪。圖／新城警分局提供
分享

合歡山太魯閣國家公園冰霰

延伸閱讀

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

冷氣團接力 明晨低溫探10度

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

合歡山氣溫低只見冰珠 武嶺松雪樓尚未降雪

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再...

影／太冷了！合歡山壁鋪薄冰 連水窪都凍成冰池

相關新聞

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

搭高鐵返鄉 大學生5折優惠10日起開放購票

2019-12-06 16:21

賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

2019-12-06 16:01

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44

《冰雪奇緣2》：不敗的音樂劇萬用公式成敗筆

2019-12-06 17:27

合歡山飄雪 台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉

2019-12-06 16:45

仁慈醫院早療治療室啟用 提升新湖地區遲緩兒早療能量

2019-12-06 16:39

阿里山整片「紅葉地毯」染紅森林！網友讚：不用去日本

2019-12-06 16:36

《冰雪奇緣2》：故事無趣但畫面滿分之作

2019-12-06 16:03

流感疫苗第二階段施打 南投醫院周日開放疫苗接種

2019-12-06 15:22

飲食西化每年每人只吃45公斤米 農糧署推廣精緻好米

2019-12-06 15:22

高雄農改場毛豆蘿蔔試驗田 獲有機、綠保驗證

2019-12-06 15:01

冷氣團接力 明晨低溫探10度

2019-12-06 14:37

陸誘鼠腸入台？中華郵政了解中

2019-12-06 14:34

部分第四期口腔癌動手術 存活率較高

2019-12-06 14:32

僵直性脊椎炎常錯當生長痛 易延誤就醫

2019-12-06 14:32

網購陸捕鼠器附肉腸 我非洲豬瘟曝險

2019-12-06 14:32

周杰倫也受其苦…中研院發現僵直性脊椎炎致病關鍵

2019-12-06 14:31

北捷出口音樂節壓軸場 瀑布造景陪你同樂

2019-12-06 14:29

同婚是「謊」還是「跨」？ 2019台灣代表字前十大出爐

2019-12-06 14:29

聯合國統計：婦女受暴年損失約1.5兆美元

2019-12-06 14:27

交通部放寬國際包機來台補助

2019-12-06 14:24

避當歸抗凝血劑等恐怖組合 中國醫建立中西藥比對系統

2019-12-06 14:21

2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選的台灣代表字

2019-12-06 14:15

14組致命混搭藥健保示警 灰指甲藥、贊安諾不可同時吃

2019-12-06 14:13

蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE登陸高雄 2020年3月進駐大立精品

2019-12-06 13:55

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

2019-12-06 13:26

「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕

2019-12-06 13:08

暴牙戽斗不矯正 醫師點出十大口腔危機

2019-12-06 12:53

陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

2019-12-06 12:43

氣象局：未達零度以下 氣象局明天清晨之前都有機會降雪

2019-12-06 12:25

秋冬國旅補助延長至明年1月底 觀光局：適時增加經費

2019-12-06 12:21

甲類大客車禁行重創草嶺觀光 髮夾彎加寬後終於解禁

2019-12-06 12:20

氣溫下降台南草莓鮮紅上市 雨天依舊吸引遊客情侶採果

2019-12-06 12:17

爬爬爬～自家盆栽發現軟嫩「綠肥蟲」 萬人大驚：伙食費很兇

2019-12-06 12:00

晚點加油！ 下週汽、柴油可望各降0.3元

2019-12-06 11:57

合歡山氣溫低只見冰珠 武嶺松雪樓尚未降雪

2019-12-06 11:56

婦女受暴造成全球的年損失 等同加拿大一整年預算

2019-12-06 11:54

長庚改寫國際治療建議 口腔癌T4b期手術存活率增三成

2019-12-06 11:50
看更多

熱門文章

影／雪山染白！冷氣團夾帶水氣 入冬首見高山瑞雪

2019-12-06 10:17

氣象局：晚上起又一波冷氣團 明晨低溫探10、11度

2019-12-06 09:01

從事水電業被相親對象看不起 自曝老闆身分態度大轉變

2019-12-06 09:32

濕冷一整天！今最低14度 晚起又一波大陸冷氣團

2019-12-06 00:31

北捷調整悠遊卡優惠 現金回饋代替原先8折優惠

2019-12-06 16:27

裸身單穿經典外套 50萬粉絲搶讚Gigi Hadid美胸

2019-12-05 21:46

「敵營」外送員分享撇步 他感動：台灣人優勢全在這一幕

2019-12-06 13:08

2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選的台灣代表字

2019-12-06 14:15

麥當勞「麥香魚」後台夠硬才獨用紙盒裝？內行人揭真相

2019-12-05 14:27

小孟塔羅：迎接新年！我2019年底能踢掉哪種衰運？

2019-12-06 10:01

台北車站人力荒 「成逃票天堂」

2019-12-06 00:36

送餐快、沒優惠 外送生意變差？網曝這點是關鍵

2019-12-05 20:14

北部、東北部有累積性大雨或豪雨 氣象局對4縣市發特報

2019-12-06 07:47

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-06 14:44

全台中最難訂的燒肉店！「屋馬燒肉崇德店」4日開幕了

2019-12-06 11:56

入冬第一場雪！雪山成銀白世界 「霧淞」美景再現

2019-12-06 11:13

陽明山巴拉卡公路土石崩塌 道路封閉勿上山

2019-12-06 12:43

每日星座運勢／雙魚人逢喜事精神爽　愛情特別順利

2019-12-06 00:00

非洲豬瘟防疫破口？ 網購捕鼠夾附肉腸寄來台灣

2019-12-06 10:17

大姑沒換室內拖鞋被唸竟嗆「這我娘家」 人妻怒：白目

2019-12-06 10:46

合歡山中午開始下冰霰啦！ 遊客興奮又叫又跳

2019-12-06 13:26

母為養家育子做過八大行業 兒一句話讓她好感動

2019-12-06 11:42

女廁排隊人多她衝男廁解決 男網友淡定這樣說

2019-12-06 14:00

國旅秋冬補助延至1月底 業者：南部無感

2019-12-06 00:39

潮旅店免費住一晚！板橋有吃又有玩　一個背包馬上入住

2019-12-06 11:50

【夫妻之間】郎英／愛的訊息

2019-12-06 06:00

公司哪個部門最難相處？ 網指2處「城府最深」

2019-12-06 16:08

前女友要求假扮情侶參加婚禮 男霸氣回絕還封鎖

2019-12-06 15:24

國旅秋冬補助再延長 林佳龍：陸客不來、我們自己來

2019-12-05 18:03

北台灣8縣市發特報 台北市提防大豪雨

2019-12-06 11:42

【為母心情】賈金蘭／兒子的大兵日記

2019-12-06 06:00

雙12全台瘋搶！Apple AirPods二代只要1212元

2019-12-06 11:53

冰雪迷衝了！ 哈根達斯敦南店變身「冰雪奇幻城堡」

2019-12-05 23:41

護理師好累！台大近九成日休不到半小時

2019-12-05 18:51

【我愛一個人煮-93】太陽臉／砂鍋魚頭

2019-12-06 06:00

敦南誠品12月起重現「一卡皮箱市集」 重返青春記憶點

2019-12-05 18:28

社會新鮮人月薪7萬 他好奇在台北是什麼等級？

2019-12-06 15:57

影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

2019-12-06 16:13

合歡山氣溫低只見冰珠 武嶺松雪樓尚未降雪

2019-12-06 11:56

美翻！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top