影／追雪超嗨！合歡山中午起飄雪部分路段需掛雪鍊

海拔超過3000公尺的合歡山松雪樓一帶，今天中午飄雪，不少遊客追雪成功，非常興奮，直呼好美，細雪有如鵝毛，持續飄落已兩個多小時。公路總局太魯閣工務段剛宣布，台14甲線33公里（合歡山遊客中心）至37公里（小風口）路段，因持續降冰霰，路面濕滑，下午4時起限加掛雪鏈車輛通行。警方提醒，山區寒冷且道路濕滑，民眾若要上山追雪，一定要作好充足準備。

花蓮新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁說，今天中午高山氣溫降至零度左右，約在中午12時45分，台14甲路邊枝葉先是結起冰霰，接著到下午1時，海拔3145公尺的松雪樓開始飄雪，且綿綿的雪勢不斷。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文表示，台14甲36.5公里處，海拔約3000公尺的合歡山小風口一帶，今天也降雪。

連日來山區都有不少民眾追雪，前兩天落空，今天氣候濕冷，一早松雪樓停車場就有民眾上山等雪，甚至還有年輕學生非常熱血騎機車上山，喜見飄雪美景，有人拿出雨傘倒著接雪，直說好美。

新城警分局提醒，入夜後氣溫還可能更低，因山區道路濕滑，還有結冰可能，這幾天民眾若要上山追雪，一定要作好準備，注意安全，避免受困雪地，且也要穿著足夠禦寒的保暖衣物。