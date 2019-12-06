賞雪民眾注意了！合歡越嶺公路今夜預警性封閉

合歡山區夜間低溫山區道路易結冰，公路總局埔里段宣布今晚7時起，台14甲線合歡山路段將預警性封閉，至明早7時止，管制從翠峰（18公里）至大禹嶺（41公里）路段，籲請上山賞雪的民眾注意，入夜後盡量避免上山，以免發生危險。

公路總局指出，合歡山整日為陰時多雲有雨天氣，依氣象情資顯示，今日合歡山路段入夜後，海拔3000公尺以上路段氣溫普遍都在攝氏0度以下，預估夜間最低溫預期攝氏0至負2度，夜間其路面結冰機率高，考量夜間行駛安全考量，將並於第二天清晨視天候及道路狀況後再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉期間造成用路人不便敬請見諒。

埔里段表示，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，今天管制時間為晚間19時起至明日7時從翠峰（18公里）至大禹嶺（41公里）路段，實施道路預警性封閉，用路人請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS），所提供之最新交通管制、防災資訊。